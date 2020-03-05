Altın hafif gerilerken petrol yükseldi
Altın fiyatları hafif gerilerken petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısı öncesinde yüzde 1.0'den fazla yükseldi.
Altın fiyatları hafif gerilerken petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısı öncesinde yüzde 1.0'den fazla yükseldi.
OPEC ve OPEC dışı ülkeler, Covid-19 salgınının yayılmasıyla küresel petrol talebinin zayıflaması ihtimalinin petrol fiyatlarını aşağı çekme riskine çözüm bulmak amacıyla Perşembe günü Viyana'da toplanacak.
Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle dünya genelinde vaka sayısı 93,000'i geçerken en az 3,199 kişinin öldüğü belirtildi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 1.55 artarak 51.92 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.37 artarak 47.42 dolardan işlem görüyor.
Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.30 düşüşle 17.19 dolardan,altın, yüzde 0.20 düşüşle 1,639.60 dolardan,bakır, yüzde 0.54 artışla 2.70 dolardan,platin, yüzde 0.26 düşüşle 872.90 dolardan vepaladyum yüzde 2.60 artışla 2,447.10 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 320 liraya, çeyrek altın 324 liraya, Cumhuriyet altını da 2,167 liraya yükseldi.
Kaynak: DHA