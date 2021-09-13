'ALTIN GÜVERCİN' SAHİBİNİ BULDU

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Altın Güvercin Beste ve Müzik Yarışması, final gecesi ile son buldu. Türkiye'nin ilk ve tek beste yarışması olan Altın Güvercin'de, birinciliği Hande Kodamanoğlu, bestesi Suat Suna'ya ait olan 'Sevgilim' isimli parça ile kazandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde bu yıl 24'üncü kez düzenlenen Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın final gecesi Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da düzenlendi. Okan Bayülgen'in sunduğu, Tele 1, Halk TV, Number 1, Uçankuş ve Babala TV'den canlı yayınlanan gecede, Onur Ödülü Nükhet Duru'ya verildi, ünlü şarkıcı davetlilere müzik ziyafeti yaşattı.

'TÜRKİYE SINIRLARINI AŞACAK'

Final gecesinin açılışında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bu yıl 24'üncüsü gerçekleşen Altın Güvercin Beste Yarışması'nın finaline katılıp, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek "Kuşadası Belediyesi olarak özellikle pandemi dönemi boyunca müzisyenlerin yanında olduk. Kuşadası'nı kültür ve sanat merkezi yaparken, adının da müzik ile anılmasını istiyoruz. Altın Güvercin Beste Yarışması'nın artık yeni bir hedefi var. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun teşvik ve iş birliği ile Altın Güvercin'i, uluslararası pop müzik beste yarışması haline getirmek istiyoruz. Yarışma önce Akdeniz çanağındaki ülkeleri kapsayacak. Ardından da sınırlarını daha da geliştireceğiz. Bu hedefe ulaşma konusunda kararlıyız. Çünkü Altın Güvercin hala Türkiye'nin ilk ve tek beste yarışması olma özelliğini koruyor" diye konuştu.

10 FİNALİST JÜRİ KARŞISINDA

10 finalist, Türkiye'nin önemli isimlerinden Ali Rıza Türker, Ahmet Güvenç, Ayhan Sicimoğlu, Baha Boduroğlu, Gültaç Eviz, Işın Karaca, İskender Paydaş, İzzet Öz, Mine Mucur, Oğuzhan Uğur, Serenad Bağcan, Vedat Sakman ve yarışmaya geçen yıl eklenen dijital oylamanın temsilcisinden oluşan jüri üyeleri önünde bestelerini seslendirdi. Gala gecesinde yapılan kura ile belirlenen sıralamaya göre, Hande Kodamanoğlu 'Sevgilim', Gülay Sezer 'Gecenin Ayakları', Ercüment Vural 'Yas Günüm Benim Bugün', Kaan Beyru 'Yaşamak Dediğin', Gökçe Özgül 'Ölsek de Bitmez', Sırma Munyar 'Disonans', Songül Eken-Korat Eriş 'Hüma', Engin Özer 'Depresyon', Ezgi Gürbüz 'Bir Yolu Olsa', Belma Gürbüz 'Yıllardan Sonra' isimli besteleri ile jüri karşısına çıktı.

KUSAV ONUR ÖDÜLÜ NÜKHET DURU'NUN

Finalistlerin performanslarının ardından Nükhet Duru birbirinden güzel şarkılarını katılımcılar için seslendirdi. Konserin ardından Nükhet Duru'ya KUSAV Onur Ödülü, KUSAV Başkanı Levent Köylü tarafından verildi. KUSAV Başkanı Köylü, Altın Güvercin'i bu yıl da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek "KUSAV Vakfı bu seneki Onur Ödülü'nü sevgili Nükhet Duru'ya verme kararı aldı. Bizim bu kararı alırken bazı kıstaslarımız var. İlki mesleğe uzun yıllar büyük değer katmış olması ve bu değeri her geçen yıl aratarak sürdürmesi. İkincisi ise sanatçının kendinden sonra gelen nesillere örnek olması. En önemli kriterlerimiz arasındaysa Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkenin temellerine koyduğu hedefleri sürdürebilmesi, buna inanması ve bu yolda sanatını icra etmesi" diye konuştu. Final gecesi sunan Okan Bayülgen'in esprileri, damga vurdu. Bayülgen'in jüri üyesi Ayhan Sicimoğlu ve Nükhet Duru'yla ilgili yaptığı espriler, Altın Güvercin Amfi Tiyatro'yu dolduran katılımcıları kahkahaya boğdu.

ALTIN GÜVERCİN KODAMANOĞLU'NUN

Büyük jürinin değerlendirmesine dijital oylamanın sonucunun da eklenmesiyle Altın Güvercin'i, bestesi Suat Suna'ya ait olan 'Sevgilim' isimli parça ile Hande Kodamanoğlu kazandı. Kodamanoğlu'na 100 bin liralık para ödülünü Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz verdi. Altın Güvercin Beste Yarışması'nda ikinciliği ve En İyi Yorumcu Ödülü'nü, bestesi Merve Öner Demirci'ye ait olan ve Ezgi Gürbüz tarafından seslendirilen 'Bir Yolu Olsa' isimli beste layık görüldü. Gürbüz, Gümüş Güvercin ödülünü CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas'ın elinden aldı, En İyi Yorumcu Ödülü'nü yarışmanın ana sponsoru olan Eviz Yapı'nın sahibi Şakir Eviz verdi. Yarışmada üçüncülüğü 2019 yılının birincisi olan Gökçe Özgül 'Ölsek de Bitmez' isimli bestesiyle kazandı. Özgül'e Bronz Güvercin Ödülü'nü Ayhan Sicimoğlu verdi.