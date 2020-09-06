Altın Güvercin, Berkay konseri ile devam etti Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen 23. Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında sahne alan Berkay, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen 23. Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında sahne alan Berkay, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da pandemi koşulları altında sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak gerçekleşen konsere Başkan Ömer Günel'in sözleri damga vurdu. Başkan Ömer Günel, yarışmanın düzenlenmesi ile ilgili olarak sosyal medya üzerinden Kuşadası Belediyesini eleştiren kişi ve kurumlara sert tepki gösterdi. Kuşadası'nın tarım ya da sanayi değil, bir turizm kenti olduğunu vurgulayan Başkan Günel, "Sanayi kentinde ürettiğin ürünü pazarlarsın. Tarım kentinde toprağı eker, biçer, elde ettiğin mahsulü pazarlarsın. Bir turizm kentinde ise kültür-sanat pazarlarsın, güneş pazarlarsın, kum pazarlarsın, tatil pazarlasın. Kuşadası'nın ekonomisinin yüzde 99'u turizme dayanıyor. Siz tarım yapan bir kente toprağını ekme, biçme ama yaşa diyebiliyorsanız, bir sanayi kentine üretme ama yine de yaşa diyebiliyorsanız, bir turizm kentine de sanat üretme, kültür üretme, turizm yapma ama yine de yaşa diyebilirsiniz. Peki, mümkün mü böyle bir şey? O zaman bunu bize söyleyen arkadaşlar kapatacaklar turizm kentlerinin kapılarını ve bize bakacaklar. Asgari yaşam şartlarımızı sağlayacaklar" dedi.

Bunu yapamayanların Kuşadası'na ve Kuşadası gibi turizm kentlerine söyleyecek sözü olmadığını ifade eden Günel, "Bizler pandeminin tüm kurallarını yerine getiriyoruz. HES kodu uygulaması zorunlu olmamasına rağmen bunu da uyguluyoruz. Mitinglere 300 bin kişi toplayanlar, İstanbul konserlerini iptal etmeyenler bize hiçbir şey söyleyemez. Lütfen bir turizm kenti olarak Kuşadası'nın hak ettiği asgari saygıyı herkes göstersin. Bunu herkes göstermeye mecburdur. Çünkü bir turizm kenti olarak ayakta kalmak zorundayız. Pandemi döneminde en zor koşulları yaşayanlar turizm kentleridir. Başka kentler ayakta kalabilirken, ekonomisi yüzde 99 turizme dayalı olan Kuşadası'nın esnafı önümüzdeki günleri nasıl atlatacağını kara kara düşünmektedir. Konser yapma, etkinlik yapma, buraya misafir getirme. O zaman nasıl geçinecek benim esnafım? Buradan bizlere bu eleştirileri yöneltenlere sitem ediyorum. Bu kadar zor koşullara rağmen ayakta kalmaya çalışan turizm kentlerine bu haksızlığı reva görmesinler" diye konuştu.

Berkay'ın hayranı olduğunu ve şarkılarını zevkle dinlediğini belirten Başkan Ömer Günel, "Sevgili Berkay zor koşullara rağmen bizimle birlikte oldu. Gecemize büyük bir renk ve keyif kattı. Kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Berkay ise, "Müzik en iyi şifa kaynağıdır. Böylesi dönemlerde insanlar kültür-sanat etkinliklerine daha fazla ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle Altın Güvercin'i düzenleyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA