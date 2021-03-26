Altın Günü'ne yasak geldi

Covid-19 vaka artışının en çok yaşandığı 5 ilden bir olan Erzincan'da Altın Günü'ne yasak geldi.

Covid-19 vaka artışının en çok yaşandığı 5 ilden bir olan Erzincan'da Altın Günü'ne yasak geldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan risk haritasında vakaların patladığı 5 ilden biri olan Erzincan'da, korona virüsle (covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler sürdürülüyor.

Tedbirler kapsamında bugün birçok apartmanın giriş kapısına mahalle muhtarlarının mührü basılı alınan tedbirlere ilişkin kararların yer aldığı kağıtlar asıldı.

Kağıtta şu bilgilere yer verildi:

"23.03.2021 tarihinde valilik makamı ve ilgili daire müdürleriyle yapılan pandemi toplantısında alınacak önlemler aşağıdaki gibidir.

1- Komşularınızla pandemi süresinde misafirlik yapmayınız.

2- Özellikle kadınlar tarafından gün yapılması toplanılması yasaktır.

3- Komşularınızın misafir gitme, misafir etmemelerini aksi halde olası bir izalosyon ve covid-19 olan bir kişi bile olsa apartman komple karantinaya alınacaktır.

Maske, mesafe, temizlik kuralları yanı sıra bu süreçte herkesin kurallara uymalarını rica eder hepinize sağlıklar dilerim" - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı