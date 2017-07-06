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Altın Güne Yükselişle Başladı

Altın fiyatları, Fed tutanaklarının açıklanmasının ardından kazançlarını korudu.

Altın Güne Yükselişle Başladı

Altın fiyatları, Fed tutanaklarının açıklanmasının ardından kazançlarını korudu

Kaynak: Dunya.com