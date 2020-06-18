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Altın gün içi kazançlarını geri verdi

Güvenli liman arayışlarından güç kazanan altın, 1,740 dolara yakın düzeylere çıktıktan sonra gelen satışlarla geri dönerken, üretim kısıntılarına karşın, ortaya çıkan talep endişeleriyle tırmanışı duran petrol yatay hareket ediyor.

Altın gün içi kazançlarını geri verdi
18.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:18

Güvenli liman arayışlarından güç kazanan altın, 1,740 dolara yakın düzeylere çıktıktan sonra gelen satışlarla geri dönerken, üretim kısıntılarına karşın, ortaya çıkan talep endişeleriyle tırmanışı duran petrol yatay hareket ediyor.

Ikon Menkul'ün hazırladığı, "Ons altın gün içi kazançlarını geri veriyor" başlıklı yorumda, "Gün içinde 1,737 bölgesine kadar yükseliş kaydeden ons altın, sonrasında gelen satışlarla yeniden 1,730 bandı altına geriledi. Gerilemenin sürmesi halinde değerli madende 1,712 ve 1,693 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Diğer yandan yeniden yükseliş eğiliminin ön plana çıkması halinde 1,735 ve yatay kanalın üst bandı olan 1,748 seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir" denildi.

"Ons altın destek bölgesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor" diyen Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol'a göre, artan jeopolitik risklerden çoğu zaman destek bulan altının ons fiyatının gerek Çin-Hindistan gerekse Güney Kore-Kuzey Kore gerilimine önemli bir tepki göstermemesi zayıflık sinyalleri vermişti: "Bu görünüme paralel olarak fiyatların zaman zaman 1,720 dolar desteğinin de altına sarktığını görüyoruz. Bu seviyenin altını riskli bölge olarak görürken aşağıda 1,708 ve 1,700 dolar seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir. Genel hatlarıyla altının son dönemdeki momentumunu kaybetmiş olması negatif sinyaller verirken yeniden 1,730 doların aşılıp aşılamayacağını izleyeceğiz."Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.57 artışla 40.82 dolar, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.44 artışla 38.39 dolardan işlem görüyor.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.65 düşüşle 17.39 dolar,altın, yüzde 0.33 düşüşle 1,721.18 dolar,bakır, yüzde 0.96 artışla 5,797.00 dolar,platin, yüzde 1.58 düşüşle 808.57 dolar,paladyum yüzde 0.46 düşüşle 1,922.58 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 380 lira, çeyrek altın 625 lira, Cumhuriyet altını da 2,489 liradan işlem görüyor.

 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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