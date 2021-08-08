Altın, Gümüş ve Bronz madalya kazanan sporcularımız kimlerdir? Tokyo 2020 hangi sporcu hangi madalyayı kazandı?
Tokyo 2020 olimpiyat oyunları tüm hızıyla devam ederken ülkemiz madalya sayısını da arttırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün kadınlar boksta tarihi bir zaferle 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanan ülkemiz madalya sayısını 13'e yükseltmişti. Peki, hangi oyuncu ne madalyası kazandı? Altın madalya alanlar kimlerdir? Gümüş madalya alanlar kimlerdir? Bronz madalya alanlar kimlerdir? Detaylar yazımızda...
Tokyo 2020 olimpiyatlarında Türkiye kaç madalya kazandı merak edilen konular arasında geliyor. Peki, Altın, Gümüş ve Bronz madalya kazanan sporcularımız kimlerdir? Tokyo 2020 hangi sporcu hangi madalyayı kazandı? Tüm madalya kazanan sporcular ve isimleri sizlerle...
TOKYO 2020 OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Tokyo 2020 olimpiyatları 22 Temmuz tarihinde başlamıştı. Olimpiyatlar 8 Ağustos Pazar günü yani bugün sona eriyor.
TOKYO 2020 TÜRKİYE KAÇ MADALYA KAZANDI?
Ülkemiz toplamda 13 madalya kazanmıştır. Türkiye 2 altın madalya, 2 gümüş madalya ve 9 bronz madalya kazanarak toplamda 13 madalya kazanmış ve ülkeler madalya sıralamasında şuanda 35. sırada yer almaktadır.
TOKYO 2020'DE MADALYA KAZANAN SPORUCLAR KİMLERDİR?
Toplamda 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz madalya kazanılmıştır. Madalya kazanan isimler ve branşları şu şekilde:
Altın Madalya Kazanan Sporcularımız:
- Busenaz Sürmeneli (Boks)
- Mete Gazoz (Okçuluk)
Gümüş Madalya Kazanan Sporcularımız:
- Buse Naz Çakıroğlu (Boks)
- Eray Şamdan (Karate-Kumite)
Bronz Madalya Kazanan Sporcularımız:
- Ferhat Arıcan (Artistik Jimnastik)
- Hakan Reçber (Tekvando)
- Hatice Kübra İlgün (Tekvando)
- Rıza Kayaalp (Güreş)
- Yasemin Adar (Güreş)
- Taha Akgül (Güreş)
- Ali Sofuoğlu (Kata)
- Merve Çoban (Karate-Kumite)
- Uğur Aktaş (Karate-Kumite)