Altın, Gümüş ve Bronz madalya kazanan sporcularımız kimlerdir? Tokyo 2020 hangi sporcu hangi madalyayı kazandı?

Tokyo 2020 olimpiyat oyunları tüm hızıyla devam ederken ülkemiz madalya sayısını da arttırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün kadınlar boksta tarihi bir zaferle 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanan ülkemiz madalya sayısını 13'e yükseltmişti. Peki, hangi oyuncu ne madalyası kazandı? Altın madalya alanlar kimlerdir? Gümüş madalya alanlar kimlerdir? Bronz madalya alanlar kimlerdir? Detaylar yazımızda...