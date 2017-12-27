Altın gram fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte çeyrek altın 26 Aralık güncel fiyatı. Altının gram fiyatı yüzde 0,38 yükseliş ile 156,90 lira oldu. Yatırımcıların gözü bugünkü altın fiyatlarında. En son çeyrek altının fiyatı 257 TL'den satılıyorken, cumhuriyet altının fiyatı ise 1.050,00 TL'den işlem görüyor.

Yatırımcıların merakla beklediği 'altın fiyatları ne kadar oldu?' sorusu serbest piyasaların açılması ile yanıt buluyor. Son zamanlarda altın fiyatlarının bir yükselip bir düşüşü yatırımcıları tedirgin ediyor. Altın fiyatlarındaki son durum anlık olarak sayfamızda güncellenmektedir. İşte 27 Aralık 2017 Çarşamba altın piyasalarındaki son gelişmeler.

Gram altın 156,90'da dengelendi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,38 artışla 156,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 257,00 lira, Cumhuriyet altını 1.050,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,38 yükselişle 156,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

Çeyek altın, gram altın, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik altın ve tam altının fiyat durumu

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) - 156,10 156,30

Cumhuriyet Ata Lira - 1.029,00 1.046,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) - 142,00 146,00

Lira(Tam) Ziynet - 1.005,00 1.025,00

Yarım Ziynet - 503,00 513,00

Çeyrek Ziynet - 251,00 256,00

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,08 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 156 bin 850 lira oldu.Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.281,25 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,8002 lira, satışta 3,8155 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,8061 lira, satışta 3,8213 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,98'den, bileşik getirisi de yüzde 13,40'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 729 milyon 770 bin 724,64 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 329 milyon 244 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,08 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1870, sterlin/dolar paritesi 1,3356, dolar/yen paritesi de 113,24 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,42 dolardan işlem görüyor.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: