Altın görünümlü gümüş ürünler yoğun talep görüyor
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Altın görünümlü gümüş ürünler yoğun talep görüyor

Altın görünümlü gümüş ürünler yoğun talep görüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de bir gümüşçünün sattığı altın görünümlü gümüş ürünler düğün sezonuyla ve gurbetçilerin Türkiye'ye gelmesiyle yoğun talep görüyor.

Eskişehir'de bir gümüşçünün sattığı altın görünümlü gümüş ürünler düğün sezonuyla ve gurbetçilerin Türkiye'ye gelmesiyle yoğun talep görüyor.

Yükselişiyle dikkatleri her zaman toplayan altın, birçok insanın cebini yakıyor. Özellikle kadınların ziynet eşyası için altın almakta zorlandığı şu günlerde altın görünümlü gümüş yoğun talep görüyor. İçi 925 ayar gümüş olan ürünlerin dışı elektroliz yöntemiyle 22 ayar altın kaplanıyor. Gerçek altın takılarla bire bir olan takıların vatandaşa ise maliyeti altın ürüne göre neredeyse 10'da 1'i kadar oluyor. Eskişehir'de ailesinin yanında çocukluğundan beri çalışarak mesleği öğrenen 18 yaşındaki Emirhan Karaca, gümüş ve altın kaplama gümüşlerin yoğun talep gördüğünü kaydetti. Şu zamanlarda yaşanan yoğunluğun düğünlerden ve gurbetçilerden kaynaklandığını belirten Karaca, "Gurbetçilerin Türkiye'ye gelmesiyle gümüşe ve altın kaplama gümüş ürünlere talep arttı. Düğünlerin de bu artışa büyük etkisi oldu. Şuanda satışlarda gözle görülür bir artış var. Düğün için gümüş setler ve 22 ayar altın kaplama gümüş kelepçeler yoğun ilgi görüyor. Gurbetçi kadın müşterilerimiz altın görünümlü gümüş ürünleri çok tercih ediyor. Erkekler ise gümüş zincirlere yoğun talep gösteriyor. Altın görünümlü gümüş ürünleri, gerçek altından ayırt etmek çok zor. Altın ustaları tarafından işçilikle yapıldığı için birebir oluyor. Düşük bütçeyle ziynet eşyası almak isteyenler, içeriğe değil de görünüme önem verenler çok tercih ediyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Altın görünümlü gümüş ürünler yoğun talep görüyor
Altın görünümlü gümüş ürünler yoğun talep görüyor
Altın görünümlü gümüş ürünler yoğun talep görüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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