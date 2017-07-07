Altın Fiyatlarının Düşmesi Düğüncülere Yaradı

Son 5 ayın en düşük seviyelerini gören altın, yatırımcısını mutsuz ederken, yeni yuva kurmaya hazırlanan gençlerin ve düğüncülerin yüzünü güldürdü.



Uşak Sarraflar ve Kuyumcular Odası Başkan Yardımcısı Tufan İnci yaptığı açıklamada, altının son 5 ay içinde en düşük seviyelerde seyrettiğini fakat uzun vadede yine altının en güvenli liman olduğunu söyledi. Bu düşüşün ilerleyen zamanlarda durup altın fiyatlarının yine artacağını söyleyen İnci, "Dolar kurunun düşük olmasından dolayı altının yatay seviyelere indi. Önümüzdeki dönemlerde altın yatırımcısını yine güldürecektir. Yaz mevsimi olması ve altındaki düşüş satışlarımıza da yansıdı. Bizler de alıcılar da oldukça memnun. Çeyrek altının satış fiyatı iki ay öncesine kadar 255 ile 260 TL arasında idi. Şu an 230 ile 235 TL arası müşterilerimize satıyoruz" dedi. - UŞAK