Altın fiyatlarındaki düşüş kuyumcuları hareketlendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altın fiyatlarındaki düşüş kuyumcuları hareketlendirdi

Altın fiyatlarındaki düşüş kuyumcuları hareketlendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son günlerde altının gram fiyatlarında yaşanan düşüş dolayısıyla kuyumcularda belirgin bir hareketlenme gözleniyor.

Son günlerde altının gram fiyatlarında yaşanan düşüş dolayısıyla kuyumcularda belirgin bir hareketlenme gözleniyor. Özellikle pandemi sonrası ilk kez gurbetçilerin yoğun bir şekilde memleketlerine gelmesi ile piyasalar tekrar eski hareketli günlerine döndü.

Kuyumcular bugünlerde piyasalarda önceki senelere göre yüzde 70 seviyelerinde bir canlanma yaşandığını belirtirlerken, özellikle altının gram fiyatındaki düşüşün talebi artırdığını söylediler.

Kuyumculardan Zekeriya Tonyalı vatandaşın, altını yatırım aracı olarak gördüğünü ve altın fiyatının da düşmesi altına talep arttığını ifade ederek "Yurt dışında çalışan vatandaşlarımız iki yıldır gelmedikleri için bugünlerde piyasada bir hareketlenme var. İşlerimiz şükürler olsun iyidir. Dolayısıyla en hareketli günlerimizi yaşıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Düğün ayları olduğu için gelenler genellikle yöremizin modası olan burma bilezik, hasır bilezik, beşli gibi ürünleri daha çok tercih ediyor. Vatandaşımız altını yatırım aracı olarak gördüğü için şu anda altına bayağı rağbet var diyebiliriz. Vatandaşımıza tavsiyemiz, altının düşük çıkmasına bakmaksızın daha çok işçiliksiz ürünleri almalarını öneririz. Çünkü altının fiyatları böyle kalmayacak yıl sonuna kadar altının fiyatında iyi bir yükselme olacağını tahmin ediyoruz. Altın fiyatlarının bu aylarda düşük olmasının en büyük sebepleri yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın, gurbetçilerimizin bol miktarda döviz getirmelerinden dolayı altında nispi de olsa düşme oluyor. Şükürler olsun bu günlerde piyasa epeyce canlandı. Geçen 2 seneye rağmen bu sene çok iyi. Yüzde 60-70 seviyelerinde bir canlanma var. İki üç ay öncesine göre altın fiyatları 520-525 TL'ye kadar çıkmıştı şu anda da 490'lar seviyesinde. Dolayısıyla vatandaşımız altını tercih ediyor. Milletimiz en iyi yatırım aracı altını görüyor" dedi.

Kuyumculardan Erhan Şakar da altın fiyatlarındaki düşüşün piyasayı hareketlendirdiğini ifade ederek "Yaz sezonunun gelmesi, düğünlerin artması, altın fiyatlarının da düşüşte olması altına olan talebi artırdı. Altındaki fiyat düşüklüğü zaten bekleniyordu. Okullar açılana kadar piyasanın hareketliliği süreceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu. - TRABZON

Altın fiyatlarındaki düşüş kuyumcuları hareketlendirdi
Altın fiyatlarındaki düşüş kuyumcuları hareketlendirdi
Altın fiyatlarındaki düşüş kuyumcuları hareketlendirdi
Altın fiyatlarındaki düşüş kuyumcuları hareketlendirdi
Altın fiyatlarındaki düşüş kuyumcuları hareketlendirdi
Altın fiyatlarındaki düşüş kuyumcuları hareketlendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Altının kilogramı 487 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 487 bin liraya yükseldi
Altın yatırımcısını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor! Gram son üç ayın en düşük seviyesini gördü
Altın yatırımcısını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor! Gram son üç ayın en düşük seviyesini gördü
Altın satışında güven sorununu ortadan kaldıracak! İstanbul Kuyumcular Odası'ndan 'güvenCE Etiketi'
Altın satışında güven sorununu ortadan kaldıracak! İstanbul Kuyumcular Odası'ndan "güvenCE Etiketi"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Mustafa Şentop Mustafa Varank Fahrettin Altun
Magazin Gülşen Onur Akay Çağatay Akman Şahan Gökbakar
Spor Eda Erdem Mete Gazoz Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altın fiyatlarındaki düşüş kuyumcuları hareketlendirdi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 11:25:03. #1.16#

title