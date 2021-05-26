Altın fiyatlarında yaşanan artış en çok Trabzon hasır bileziği satışlarını etkiledi
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Altın fiyatlarında yaşanan artış en çok Trabzon hasır bileziği satışlarını etkiledi

İhlas Haber Ajansı / Bekir Koca - Haberler | Ekonomi

Altın fiyatlarında yaşanan artış en çok Trabzon hasır bileziği satışlarını etkiledi 2-3 sene öncesine göre hasır bileziğe olan talep yarı yarıya düşerken, bir araba fiyatına gelen Trabzon hasır bileziği artık seyirlik oldu Altın fiyatlarında yaşanan artış önümüzdeki günlerde düğün...

Altın fiyatlarında yaşanan artış en çok Trabzon hasır bileziği satışlarını etkiledi

2-3 sene öncesine göre hasır bileziğe olan talep yarı yarıya düşerken, bir araba fiyatına gelen Trabzon hasır bileziği artık seyirlik oldu

TRABZON - Altın fiyatlarında yaşanan artış önümüzdeki günlerde düğün sezonunun açılacak olmasıyla birlikte kuyumcuların yolunu tutacak olan vatandaşları kara kara düşündürüyor.

Trabzon'un en önemli takıları arasında gösterilen ve dünyaya mal olmuş Trabzon Hasır Bileziği, altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte şu sıralar pek talep görmüyor. Kuyumcular, Trabzon Hasır Bileziği iki üç yıl öncesine kadar olan talebin şu an yarı yarıya düştüğünü belirtirlerken, altın fiyatlarındaki artışın işlerinin düşürdüğünü söylüyor.

Trabzon hasır bileziğinin fiyatının ayarına göre 30-60 bin TL arasında değişirken, bir araba fiyatı değerinde olması dikkat çekiyor. Şu sıralar vitrinleri süsleyen Trabzon hasır bilezikleri seyirlik olurken satışı da oldukça azalmış durumda.

Kuyumculardan Zekeriya Tonyalı, pandemi dolayısıyla yaklaşık 1,5 yıldan beri işlerinin düştüğünü belirterek pandemi sonrası beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi. Tonyalı, "Bir buçuk seneye yakın işlerimizde pandemi dolayısıyla düşüklük var. Bu seneki beklentimiz çok yüksek. Bu sene iş yapmamız açısından gurbetçi kardeşlerimizin daha yoğun gelmesini umuyor, onları dört gözle bekliyoruz. Altının her zaman yükselişi söz konusu. Yaz mevsimi dolayısıyla daha da yükselecek söylentileri var. 600-700 bandında olması bekleniyor. Altının değeri dünyadaki durumla alakalı. Onun için bu yükseliş devam edecek diye düşünüyorum" dedi.

Hasır bilezik talebi yarı yarıya düştü

Trabzon hasır bileziğindeki talebin, iki üç sene öncesine göre yarı yarıya düştüğünü kaydeden Tonyalı, "Hasır bileziğimiz dünyaya mal olmuş bir değer. Şu anda talep olayını sorarsanız; iki üç sene öncesine nazaran yüzde 50 bir azalma var. Fiyat bazında olarak, en basit bir hasır bilezik 30 binden başlayıp 60 bin TL'ye kadar çıkıyor. Dolayısıyla talep yarı yarıya düştü diyebilirim. Trabzon burmasını müşterilerimize yatırım amaçlı tavsiye ediyoruz. Trabzon burması gram olarak da ağır geldiği için daha önce bir düğün için 2-3 tane alanlar şimdi 1 tane almakta bile zorlanıyorlar" diye konuştu.

Fiyatın yükselişi alıcıyı etkiliyor

Altın fiyatlarındaki artışın alıcıyı olumsuz yönde etkilediğini belirten Kuyumculardan Erhan Şakar da "Şu anda altın fiyatındaki yükselişler alıcıyı olumsuz etkiliyor. Ekonomik sebeplerden dolayı alımlar azaldı. Düğün sezonunun açılıp açılmayacağı belirsizlikten dolayı insanlar ne olacağını bilemiyor. Düğün tarihlerini erteleyenler, bekleyenler var. İşlerimizde epey bir düşüş var. Tüm sektörler pandemiden dolayı olumsuz etkilendi. İnsanlar şu anda zorda, alım güçleri düştü. Fiyatlarda aşırı bir artışlar var, kur fiyatları yüksek. Şu anda da fiyatlar yükselecekmiş gibi görünüyor. Altın fiyatı artınca yatırımcı seviniyor, ihtiyaç sahibi insanlar ise fiyatın düşmesini bekliyor. Şu anda fiyatlar yükseliş trendinde. Vatandaş altın olarak genellikle hafif gramajlı olanı tercih ediyor. Vatandaşlar uzun süreli yatırım düşünüyorsa yatırımlarını altın üzerinde değerlendirmelerini tavsiye ederim. Altın her zaman yatırımcısına kazandıran bir maden" şeklinde konuştu.

Altın fiyatlarında yaşanan artış en çok Trabzon hasır bileziği satışlarını etkiledi
Altın fiyatlarında yaşanan artış en çok Trabzon hasır bileziği satışlarını etkiledi
Altın fiyatlarında yaşanan artış en çok Trabzon hasır bileziği satışlarını etkiledi
Altın fiyatlarında yaşanan artış en çok Trabzon hasır bileziği satışlarını etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Koca

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