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Altın fiyatlarında 'suni' yükseliş

05.05.2020 11:34 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:35

Altın fiyatlarında 'suni' yükseliş Altın fiyatları artmaya devam ediyor Kırıkkale Kuyumcular Derneği İkinci Başkanı Adem Karapınar;

Altın fiyatlarında 'suni' yükseliş

Altın fiyatları artmaya devam ediyor

Kırıkkale Kuyumcular Derneği İkinci Başkanı Adem Karapınar;

"Altın fiyatlarında ciddi bir suni yükseliş var"

KIRIKKALE - Korona virüs salgını dolayısıyla piyasalarda durgunluk yaşanırken 'güvenli liman' olarak görülen altın fiyatlarında yaşanan artış da devam etti.

Çin'de ortaya çıkan ve pandemi ilan edilen korona virüs, pek çok sektörü olumsuz etkiledi. Toplantılar, fuarlar, etkinlikler, konserler birer birer iptal edildi. Evlilik planları yapan çiftlerin çoğu da özel günlerini ertelerken geleceğe dair planlarını ise sürdürdü. Bir süredir artışı devam eden altındaki yükseliş de son günlerde de sürerken yatırımcısının yüzünü güldürdü.

"Altın fiyatlarında ciddi bir suni yükseliş var"

Kırıkkale Kuyumcular Derneği İkinci Başkanı ve Pınar Kuyumculuk İşletme Sahibi Adem Karapınar, artışın bir süre daha devam edeceğini söyledi. Karapınar, "Bence altın fiyatlarında ciddi anlamda suni yükseliş var. Yani çok yüksek altın fiyatları, ortalık biraz daha düzeldikten sonra piyasa tekrar eski haline dönmese bile biraz daha üstüne yani 320 TL civarına geri gelebilir diye düşünüyoruz. Ama bu biraz zaman alacak. Yaklaşık olarak haziran ayını bulabilir fakat yılsonu tekrar yükselme ihtimali var" dedi.

"Düğün sezonunu bekliyorduk"

Düğünlerin ertelenmesinin kuyumcuların işlerini olumsuz etkilediğini kaydeden Karapınar, "İşlerimizi etkiledi tabi biz ocak, şubat, mart ayları zaten işlerimiz durgundu. Nisan, mayıs, haziran aylarını ve düğün sezonunu bekliyorduk. Fakat olmadı kısmet değilmiş. Altın borcu olanlar bence biraz beklemeleri lazım en azından şu altın fiyatları tam rayına oturup netleşene kadar. Yatırımcılar da fiyatlar yüksek, altınlarını bu ara satabilirler" ifadelerini kullandı.

Piyasalarda altının gram fiyatı 390 TL, çeyrek altın 650 TL, cumhuriyet altını ise 2640 TL civarında işlem görüyor.

Altın fiyatlarında 'suni' yükseliş

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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