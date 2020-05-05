Altın fiyatlarında 'suni' yükseliş
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Altın fiyatlarında 'suni' yükseliş

Altın fiyatlarında 'suni' yükseliş
05.05.2020 10:10 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:10

Korona virüs salgını dolayısıyla piyasalarda durgunluk yaşanırken 'güvenli liman' olarak görülen altın fiyatlarında yaşanan artış da devam etti.

Korona virüs salgını dolayısıyla piyasalarda durgunluk yaşanırken 'güvenli liman' olarak görülen altın fiyatlarında yaşanan artış da devam etti.

Çin'de ortaya çıkan ve pandemi ilan edilen korona virüs, pek çok sektörü olumsuz etkiledi. Toplantılar, fuarlar, etkinlikler, konserler birer birer iptal edildi. Evlilik planları yapan çiftlerin çoğu da özel günlerini ertelerken geleceğe dair planlarını ise sürdürdü. Bir süredir artışı devam eden altındaki yükseliş de son günlerde de sürerken yatırımcısının yüzünü güldürdü.

"ALTIN FİYATLARINDA CİDDİ BİR SUNİ YÜKSELİŞ VAR"

Kırıkkale Kuyumcular Derneği İkinci Başkanı ve Pınar Kuyumculuk İşletme Sahibi Adem Karapınar, artışın bir süre daha devam edeceğini söyledi. Karapınar, "Bence altın fiyatlarında ciddi anlamda suni yükseliş var. Yani çok yüksek altın fiyatları, ortalık biraz daha düzeldikten sonra piyasa tekrar eski haline dönmese bile biraz daha üstüne yani 320 TL civarına geri gelebilir diye düşünüyoruz. Ama bu biraz zaman alacak. Yaklaşık olarak haziran ayını bulabilir fakat yıl sonu tekrar yükselme ihtimali var" dedi.

"DÜĞÜN SEZONUNU BEKLİYORDUK"

Düğünlerin ertelenmesinin kuyumcuların işlerini olumsuz etkilediğini kaydeden Karapınar, "İşlerimizi etkiledi tabi biz ocak, şubat, mart ayları zaten işlerimiz durgundu. Nisan, mayıs, haziran aylarını ve düğün sezonunu bekliyorduk. Fakat olmadı kısmet değilmiş. Altın borcu olanlar bence biraz beklemeleri lazım en azından şu altın fiyatları tam rayına oturup netleşene kadar. Yatırımcılar da fiyatlar yüksek, altınlarını bu ara satabilirler" ifadelerini kullandı.

Piyasalarda altının gram fiyatı 390 TL, çeyrek altın 650 TL, cumhuriyet altını ise 2 bin 640 TL civarında işlem görüyor.

(Kadir Arslan - Emre Acar/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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