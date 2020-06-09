Altın Fiyatlarında gerileme devam etmicek! Global piyasalar normalleşme çabalarının yarattığı iyimserlikle birlikte geçtiğimiz hafta olumlu bir görünüm sergiledi. Altının güvenli liman olarak cazibesi, daha fazla ekonominin yeniden açılması ve virüs eğrisinin yatay hale gelmesi ile birlikte azaldı.

Ekonomilerin yeniden açılmaya başlaması, toparlanmaya işaret eden makroekonomik veriler ve risk iştahındaki yükselişle birlikte altının ons fiyatı 3 hafta üst üste geriliyerek, Eylül ayından bu yana görülen en uzun düşüş serisini gerçekleştirdi. Altın ETF'leri tarafına baktığımızda da satışlar devam ediyor. Cuma günkü altın ETF işlemlerinde 68 bin ons altın satılırken, borsa yatırım fonlarında biriken toplam altın büyüklüğü 100 milyon onsa geriledi. Avrupa Merkez Bankası Haziran ayı toplantısında varlık alım programında beklenenden fazla artışa gitmesi ve hisse senedi piyasalarının ralli yapması altına darbe vurdu. ABD ve Çin arasındaki gerilim, Hong Kong'daki protestolar, ABD'de ülke çapına yayılan eylemler gibi risklere rağmen altın fiyatları yatırımcıların ekonomilerin açılmasına odaklanmasıyla birlikte zayıf bir görünüm sergiliyor. Cuma günü ABD'de açıklanan istihdam verileri ekonominin beklenenden kısa sürede toparlanabileceğine yönelik iyimser beklenti yarattı. Tarım dışı istihdam verisinin Mayıs ayında da azalması beklenirken sürpriz biçimde 2.5 milyon artış gösterdi. İşsizlik oranı ise %14.7'den %13.3'e geriledi. Fed Başkanı Powell ve diğer yetkililer Mayıs- Haziran döneminde de işsizlik ve istihdam tarafındaki sorunun devam edeceği yönünde açıklamalarda bulunmuş, ekonomik toparlanmanın da yavaş olacağına vurgu yapmışlardı. Cuma günkü veri ise toparlanmanın sanılandan hızlı olacağına dair beklentileri destekledi. Şimdi gözler FED'in Çarşamba günü gerçekleştireceği Haziran ayı toplantısında olacak. Güçlü istihdam verileri sonrasında FED Başkanı Powell'ın vereceği mesajlar piyasaların takibinde olacak.

Son birkaç haftadır finansal piyasalarda risk varlıklara yönelik ilginin artmasıyla birlikte birlikte kazançlarını sürdürmekte güçlük çeken altının orta vadede yükseliş potansiyelinin devam etmesine yönelik görüşümüzü koruyoruz. Küresel likidite bolluğu ve majör Merkez bankalarının bilançolarındaki genişleme yavaşlama işaretleri göstermiyor, diğer taraftan jeopolitik gerilimler yükseliyor. Kasım ayında gerçekleştirilecek ABD Başkanlık seçimleri ve kampanya süreci beraberinde bir çok belirsizlik barındırıyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Avrupa Merkez Bankası toplantısından sonra bu hafta gözler FED toplantısında olacak. FED Başkanı Powell'ın vereceği mesajlar altın yatırımcısı açısında gündemde öne çıkan başlıklar arasında yer alacak.

Piyasa tahminlerinden çok daha iyi gelen istihdam verisinin ardından en sert hareket ons altında oldu. Dolar global bazda güç kazanırken altının ons fiyatı 1,670 $ seviyelerine kadar gerileyerek son bir aydaki tüm kazançlarını sildi. Sonrasında ise gelen tepki alımlarıyla birlikte 1,690 $ seviyelerine yükseldi. Altının ons fiyatında 1,660 $ seviyesi teknik açıdan önemli bir destek noktası olarak takip ediliyor. Bu seviyelere gerilediğinde güçlü bir tepki verilemez ise bir sonraki hedef 1,640 $ seviyeleri olacaktır. 1,640 $ seviyelerinde tutunması ise iyi bir alım fırsatı yaratacaktır. Bu destek seviyesinin korunması durumunda kademeli olarak alımların devam etmesi beklenebilir. Kısa vadeli direnç seviyesi ise 1,707 $ seviyesindedir. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılması durumunda 1,722 $ seviyeleri gündeme gelecektir.

Türkiye'de ve global bazda faiz seviyelerinin orta vadede global enflasyon seviyesinin altında kalmasını ve bu durumun eksi reel faiz ortamını devam ettirmesini beklemekteyiz. TL dahil gelişmekte olan para birimleri dolara karşı değer kaybederken ABD doları da artan bütçe açığı ve eksi reel faiz nedeniyle altına karşı değer kaybetmektedir. Altındaki mevcut konjonktürün 1-3 yıl daha devam etmesi beklenebilir. Kısa vadede TL varlıklardaki güçlenme ve gram altının en önemli bileşeni olan ons fiyatına bağlı olarak 352 TL seviyelerinin söz konusu olması beklenebilir. Gram altında geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Dalgalı seyirde aşağı yönlü hareketin kısa vadede devam etmesi, uzun vadede ise TL cinsinden altın fiyatlarındaki yükselişin devamını beklemekteyiz.

Kaynak: Bültenler