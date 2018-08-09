Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor! Çeyrek 340 Lirayı Gördü

Dolar kurunun bugün TL karşısında rekor kırması ile birlikte altın fiyatları da tarihi zirvesini görerek yeni bir rekor kırdı. Kapalıçarşı'dan 24 ayar külçe altının gram fiyatı 211,40 liradan satılarak işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan 09 Ağustos yani bugün öğle saatlerinden itibaren altın fiyatları şöyle:

- Gram altın fiyatı 211,20 liradan alınırken 211,40 liraya satılıyor.

8 Ağustos Çarşamba günü ise gram altın fiyatı 205,70 liradan alınırken 205,90 liraya satılıyordu.

- Çeyrek altın fiyatı öğleden sonra 340,00 liradan alınırken 345,00 liraya satılıyor.

8 Ağustos Çarşamba günü ise çeyrek altın fiyatı 331,00 liradan alınırken 336,00 liraya satılıyordu.

- Yarım altın fiyatı 680,00 liradan alınırken 690,00 liraya satılıyor.

8 Ağustos Çarşamba günü ise yarım atın fiyatı 662,00 liradan alınırken 672 liraya satılıyordu.

- Tam (ziynet) altın fiyatı 1.360,00 liradan alınırken 1.380,00 liraya satılıyor.

8 Ağustos Çarşamba günü ise tam altın fiyatı 1.325,00 liradan alınırken 1.345,00 liraya satılıyordu.

- Cumhuriyet (ata) altın fiyatı ise 1.392,00 liradan alınırken 1.413,00 liraya satılıyor.

8 Ağustos Çarşamba günü ise cumhuriyet altın fiyatı 1.355,00 liradan alınırken 1.376,00 liradan satılıyordu.