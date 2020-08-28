HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, Fed politikasında değişikliğe ilişkin açıklamalarının ardından dolar zayıflayınca, spot piyasada altının ons fiyatı 1,964.74 dolara kadar çıktıktan sonra 1,955 - 1,960 dolar aralığına çekildi.

Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay
28.08.2020 17:29 | Son Güncelleme: 28.08.2020 17:29

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, Fed politikasında değişikliğe ilişkin açıklamalarının ardından dolar zayıflayınca, spot piyasada altının ons fiyatı 1,964.74 dolara kadar çıktıktan sonra 1,955 - 1,960 dolar aralığına çekildi.

Petrol fiyatları, Marco Kasırgası ve Laura Tropikal Fırtınası'nın ABD'nin petrol endüstrisinin merkezi olan Lousiana ve Taxas'ı büyük bir hasar vermeden geçmesinin ardından yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.11 artışla 46.14 dolar,Batı Teksas yüzde 0.26 artışla 43.12 dolar,altın yüzde 1.43 artışla 1,956.59 dolar,gümüş yüzde 1.61 artışla 27.44 dolar,bakır yüzde 0.35 artışla 6,623.00 dolar,platin yüzde 0.49 artışla 930.00 dolar,paladyum yüzde 0.03 düşüşle 2,177.92 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 462 liraya, çeyrek altın 760 liraya, Cumhuriyet altını da 3,025 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, piyasaların "volatilitesi yüksek bir günü" geride bıraktığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Haftanın kritik gelişmesi Jackson Hole toplantısı dün gerçekleşirken, piyasalar volatilitesi yüksek bir günü geride bıraktı. "Altın, dünkü seansa 1,954 dolar/ons seviyesinden başlarken toplantı öncesinde 1,940 seviyelerinde işlem görüyordu. "Fed Başkanı Jerome Powell, sözlerine faiz artırmak konusunda aceleci olmayacağı görüşüyle başlamasının ardından altın tarafında hızlı bir yukarı sıçrama yaşanarak 1,977 dolar/onsla günün en yüksek seviyesi kaydedildi. "Ancak Başkan, yüzde 2.0 enflasyon hedeflerinden vazgeçilmediğine, enflasyonun seyrine göre harekete geçilebileceğine değindi. "Enflasyonist ortamın oluşmasına izin verilmeyecek olması, faizlerin beklenenden önce müdahale edilebileceği beklentilerinin oluşması, altının üzerinde satış baskısı unsuru yaratmış oldu. "1929 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan sarı maden, yüzde 1,3 kaybı hanesine yazmış oldu. "Gümüş ise 27.48 dolar/ons seviyesinden dünkü seansa başlarken, volatilitesi yüksek bir günden nasibini aldı. "Powell'in konuşması sırasında 27.93 dolar/onsa kadar uzanarak seansın en yüksek seviyesini kaydetti. "Ancak, bu seviyedeki yerini koruyamayan gümüş, gün sonunda kırmızıya dönerek seansı 26,99 dolar/ons seviyesinden tamamladı ve yüzde 1.8 kaybı hanesine yazdı."Platin, gün içi kazançları neticesinde 950 dolar/onsun üzerine kadar çıkmasına rağmen, bu seviyenin üzerinde tutunamayarak kırmızıya döndü. Seans sonunda 925 dolar/onstan dengelendi ve yüzde 1.3 kaybı hanesine yazmış oldu. "Paladyum da diğer kıymetliler gibi kırmızıda kapattığı bir seansı geride bırakırken 2157 dolar/onstan yüzde 1.8 kayıpla seansı tamamladı.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1-2 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 1,810 kg altın, 11,828 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü 3. Sayfa
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur Dünya
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş Güncel
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı Magazin
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü 3. Sayfa
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü
Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil
Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Uganda'da kulübeye düşen yıldırım 10 çocuğun canını aldı
Uganda'da kulübeye düşen yıldırım 10 çocuğun canını aldı
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor
Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı
Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı
Son Dakika: Dünkü 21 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 15 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Dünkü 21 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 15 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, Habertürk televizyonunun yüz yüze eğitimle ilgili genelgesini yalanladı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, Habertürk televizyonunun yüz yüze eğitimle ilgili genelgesini yalanladı
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı
Eşini 12 yerinden bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı, ifadesinden karısını suçladı
Eşini 12 yerinden bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı, ifadesinden karısını suçladı
İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor
İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Sokakta top oynayan çocukları önce dövdü sonra bıçakla kovaladı
Sokakta top oynayan çocukları önce dövdü sonra bıçakla kovaladı
Son Dakika: Japonya Başbakanı Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti
Son Dakika: Japonya Başbakanı Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti
Liverpool Teknik Direktörü Klopp: Messi'yi alabilecek şansımız yok
Liverpool Teknik Direktörü Klopp: Messi'yi alabilecek şansımız yok
Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Boğaz'a karşı koronavirüs partisi
Boğaz'a karşı koronavirüs partisi
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı
Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Berat Albayrak Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Ozan Güven Eda Taşpınar Demet Özdemir Mustafa Ceceli
Spor Metin Oktay Lionel Messi Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Tv İzmir Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 17:33:43. #1.15#
title