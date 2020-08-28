Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, Fed politikasında değişikliğe ilişkin açıklamalarının ardından dolar zayıflayınca, spot piyasada altının ons fiyatı 1,964.74 dolara kadar çıktıktan sonra 1,955 - 1,960 dolar aralığına çekildi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, Fed politikasında değişikliğe ilişkin açıklamalarının ardından dolar zayıflayınca, spot piyasada altının ons fiyatı 1,964.74 dolara kadar çıktıktan sonra 1,955 - 1,960 dolar aralığına çekildi.

Petrol fiyatları, Marco Kasırgası ve Laura Tropikal Fırtınası'nın ABD'nin petrol endüstrisinin merkezi olan Lousiana ve Taxas'ı büyük bir hasar vermeden geçmesinin ardından yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.11 artışla 46.14 dolar,Batı Teksas yüzde 0.26 artışla 43.12 dolar,altın yüzde 1.43 artışla 1,956.59 dolar,gümüş yüzde 1.61 artışla 27.44 dolar,bakır yüzde 0.35 artışla 6,623.00 dolar,platin yüzde 0.49 artışla 930.00 dolar,paladyum yüzde 0.03 düşüşle 2,177.92 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 462 liraya, çeyrek altın 760 liraya, Cumhuriyet altını da 3,025 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, piyasaların "volatilitesi yüksek bir günü" geride bıraktığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Haftanın kritik gelişmesi Jackson Hole toplantısı dün gerçekleşirken, piyasalar volatilitesi yüksek bir günü geride bıraktı. "Altın, dünkü seansa 1,954 dolar/ons seviyesinden başlarken toplantı öncesinde 1,940 seviyelerinde işlem görüyordu. "Fed Başkanı Jerome Powell, sözlerine faiz artırmak konusunda aceleci olmayacağı görüşüyle başlamasının ardından altın tarafında hızlı bir yukarı sıçrama yaşanarak 1,977 dolar/onsla günün en yüksek seviyesi kaydedildi. "Ancak Başkan, yüzde 2.0 enflasyon hedeflerinden vazgeçilmediğine, enflasyonun seyrine göre harekete geçilebileceğine değindi. "Enflasyonist ortamın oluşmasına izin verilmeyecek olması, faizlerin beklenenden önce müdahale edilebileceği beklentilerinin oluşması, altının üzerinde satış baskısı unsuru yaratmış oldu. "1929 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan sarı maden, yüzde 1,3 kaybı hanesine yazmış oldu. "Gümüş ise 27.48 dolar/ons seviyesinden dünkü seansa başlarken, volatilitesi yüksek bir günden nasibini aldı. "Powell'in konuşması sırasında 27.93 dolar/onsa kadar uzanarak seansın en yüksek seviyesini kaydetti. "Ancak, bu seviyedeki yerini koruyamayan gümüş, gün sonunda kırmızıya dönerek seansı 26,99 dolar/ons seviyesinden tamamladı ve yüzde 1.8 kaybı hanesine yazdı."Platin, gün içi kazançları neticesinde 950 dolar/onsun üzerine kadar çıkmasına rağmen, bu seviyenin üzerinde tutunamayarak kırmızıya döndü. Seans sonunda 925 dolar/onstan dengelendi ve yüzde 1.3 kaybı hanesine yazmış oldu. "Paladyum da diğer kıymetliler gibi kırmızıda kapattığı bir seansı geride bırakırken 2157 dolar/onstan yüzde 1.8 kayıpla seansı tamamladı.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1-2 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 1,810 kg altın, 11,828 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

Kaynak: DHA