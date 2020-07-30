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Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutma kararıyla, dolar üzerindeki baskıların sürmesinin de etkisiyle, 1,981 dolarlık yeni zirveden sonra gerilediği 1,950 dolardan yukarıya dönen altın fiyatları yeniden 1,960 dolar sınırını aştı.

Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay
30.07.2020 09:29 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:34

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutma kararıyla, dolar üzerindeki baskıların sürmesinin de etkisiyle, 1,981 dolarlık yeni zirveden sonra gerilediği 1,950 dolardan yukarıya dönen altın fiyatları yeniden 1,960 dolar sınırını aştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), beklendiği gibi faizleri "yüzde 0.00-0.25" aralığında sabit tuttu ve para politikasında değişiklik yapılmaması kararlaştırdı. 

FOMC açıklamasında, "Ekonominin gidişatı önemli ölçüde virüsün seyrine bağlı olacaktır" denildi. Açıklamaya göre, politika faizini yüzde 0.00 ile yüzde 0.25 aralığında sabit tutma kararı oy birliğiyle alındı. Politika faizi koronavirüsün salgın haline geldiği 15 Mart'tan bu yana bu aralıkta bulunuyor.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.11 düşüşle 44.06 dolar,Batı Teksas yüzde 0.24 düşüşle 41.22 dolar,altın yüzde 0.53 düşüşle 1,960.58 dolar,gümüş yüzde 1.91 düşüşle 23.83 dolar,bakır yüzde 0.11 artışla 6,476.00 dolar,platin yüzde 1.21 düşüşle 926.84 dolar,paladyum yüzde 1.16 düşüşle 2,150.37 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 440 liraya, çeyrek altın 735 liraya, Cumhuriyet altını da 2,924 liraya yükseldi.Ahlatçı Yatırım'ın analizinde, Fed faiz kararı öncesi dolar endeksinde gözlenen sınırlı toparlama ve altın vadelilerinin 2,000 dolardaki kritik düzeye ulaşmasının ardından ons altının bir miktar kazancını geri verdiğine işaret edilerek, buna karşılık Covid-19 ve jeopolitik gelişmeler soncunda altının 1,950 dolar üzerinde yükselişini sürdürdüğüne dikkat çekildi ve şöyle denildi: "Haftanın üçüncü işlem gününde ise ons altın, FOMC faiz oranı kararı ve açıklamaların takip edileceği basın toplantısı öncesinde 1950 Dolar seviyesi üzerinde dar bir bant aralığında seyir devam ederken, Fed, Temmuz ayı politika toplantısında beklentilere paralel olarak federal fonlama faizinde değişikliğinde gitmedi."Gün sonunda takip edilen gelişmeler ve Fed'in güvercin tutumunu koruması değerli metale olan talebin desteklenmesi ile ons altın'ın 1,970 dolar seviyesi üzerinde hareketini sürdürdüğü takip edildi."Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1,960 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Haftanın ikinci işlem gününde takip edilen gelişmeler ile birlikte kurda 6.90 seviyesi üzerindeki hareketlere ek olarak, güvenli varlık talebinin desteklenmesi ons altının yükselişine destek olurken, gram altının da yukarı yönlü hareketi takip edilmişti. "Haftanın üçüncü işlem gününde ise kur tarafında 6.95 seviyesi üzeri hareketler devam ederken, Fed'in güvercin tutumunu koruması değerli metale olan talebin artırması ile gram altının da 440 lira seviyesi üzerinde yükselişine devam ettiği izlendi."

 


Kaynak: DHA

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