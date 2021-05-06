Altın fiyatları yükseldi, petrol geriledi
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Altın fiyatları yükseldi, petrol geriledi

Altın fiyatları yükseldi, petrol geriledi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ABD tahvil getirilerinin düşmesiyle yönünü yukarıya çeviren altının ons fiyatı 1,810 doları da aşarken, ABD ham petrol stoklarında beklenenden fazla düşüşle yükselen petrol fiyatları hafif geriledi.

ABD tahvil getirilerinin düşmesiyle yönünü yukarıya çeviren altının ons fiyatı 1,810 doları da aşarken, ABD ham petrol stoklarında beklenenden fazla düşüşle yükselen petrol fiyatları hafif geriledi.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

Brent petrol yüzde 0.51 düşüşle 68.20 dolar,Batı Teksas yüzde 0.74 düşüşle 64.68 dolar,altın yüzde 1.43 artışla 1,812.65 dolar,gümüş yüzde 3.04 artışla 27.29 dolar,bakır yüzde 0.18 düşüşle 9.932.00 dolar,platin yüzde 1.20 artışla 1,245.10 dolar,paladyum yüzde 1.28 düşüşle 2,937.78 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 484 liraya, çeyrek altın 799 liraya, Cumhuriyet altını da 3,179 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın faiz artırımına ilişkin mesajın ardından piyasaların, sert geri çekildikten sonra, Çarşamba günkü seansta toparlanma çabası içinde olduğu bir günü yaşadığına işaret edilerek, "1778 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan sarı maden, Asya seansını satıcılı seyirle geçirdikten sonra gün ortasına doğru pozitif seyre döndü" denildi ve şöyle devam edildi: "ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi verisinin beklentilerin altında kalması, sarı madenin yukarı doğru hareketini destekledi. 64'ün üzerinde beklenen verinin 62 seviyesinde gelmiş olması piyasaların beklediği gibi hızlı bir toparlanma olmayacağına işaret etti. Bu gelişmenin, merkez bankasının faiz artırımına hızla geçemeyeceği beklentisini oluşturmasından dolayı altını destekleyen bir unsur olarak öne çıktı. Altın, dünkü seansı 1787 dolar/onstan tamamladı ve önceki güne kıyasla yüzde 0,4 kazancı hanesine yazmış oldu. "Gümüş de dünkü seansta toparlanma çabasında hareket etmiş olsa da günü yeşilde kapatmayı başaramadı. Gün içinde 26.10 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilerek seansın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, seansı 26.48 dolar/onstan tamamladı ve önceki güne kıyasla yerinde saymış oldu."Platin, günün en çok değer kaybeden kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 1200 dolar/onsun üzerinde tutunma çabası sürüyor. 1240 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan platin, 1229 dolar/onstan seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla yüzde 0.9 değer kaybıyla seansı kapattı."Paladyum da platin gibi günü kırmızıda kapatmış olmasına rağmen pozitif görünümünü sürdürdüğü bir seansı geride bıraktı. Dünkü seansta 3000 dolar/ons seviyesini bir kez daha test eden paladyum, seansı 2973 dolar/ons seviyesinden yüzde 0.4 kayıpla tamamladı."Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarına yakın gerçekleşirken, ülkemizdeki kapanmanın da etkisiyle Borsa İstanbul'da işlem hacmi düşük seyretmeye devam etti. Toplamda 463 kg altın, gümüş işlemi gerçekleşmeksizin seans tamamlandı."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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