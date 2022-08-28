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Altın fiyatları(YORUM): Ons altın bugün ne kadar? 28 Ağustos 2022 ONS ALTIN fiyatları kaç TL? Yükseldi mi, düştü mü?

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28 Ağustos 2022 ons altın fiyatları, günlük değişime uğramaya devam ediyor. Son zamanlarda dalgalı bir seyir izleyen ons altın, 28 Ağustos 2022 Pazar gününde ne kadar oldu? Vatandaşlar konuyla alakalı araştırma yapıyor. Peki, ons altın bugün ne kadar? 28 Ağustos 2022 ons altın kaç TL? İşte, 28 Ağustos 2022 günü ons altın fiyatları ve son durumu…

28 Ağustos 2022 ons altın bugün ne kadar, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ülkemizde ve dünya çapında gelişen olaylar sonrasında yükselen veya düşen ons altın fiyatları hakkında 28 Ağustos 2022 ons altın kaç TL? Ons altın fiyatları bugün ne kadar? soruları arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. İşte, altın fiyatları…

28 AĞUSTOS 2022 ONS ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Altının ons fiyatı, 28 Ağustos 2022 günü 1.739,00 liradan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük ons altın 1.737,30 liradan işlem görüyor. ons altın satış fiyatı ise 1.739,00 TL'dir.

Altın fiyatları(YORUM): Ons altın bugün ne kadar? 28 Ağustos 2022 ONS ALTIN fiyatları kaç TL? Yükseldi mi, düştü mü?

ALTIN NEDEN YÜKSELİR VE DÜŞER?

Altın fiyatı ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler sonrası değişime uğramaktadır. Altın fiyatını etkileyen faktörler arasında yatırımcıların tercihleri ve davranışları bulunur. Arz ve talep dengesine bağlı olarak fiyatlar düşer veya azalır. Altına olan talep artışı, yatırımcıların onu güvenli liman olarak görmesini sağlar satın alım sonrası fiyatta yükseliş görülür. Talebin azalması ise fiyatların düşmesine sebep olur.

Altının yükselmesine veya düşmesine neden olan diğer faktörler arasında küresel faiz oranlarında değişim, nakit akışındaki değişim, para birimlerinin değer ve kurlarındaki iniş çıkışları da etkiler. Bunların yanı sıra nakit akışındaki değişim, ekonomik durgunluk ve küresel enflasyon artışı veya düşüşü altın fiyatlarının düşmesine ya da artmasına neden olur.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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