Altın fiyatları uçunca imitasyon bileziklere talep arttı
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Altın fiyatları uçunca imitasyon bileziklere talep arttı

Altın fiyatları uçunca imitasyon bileziklere talep arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Altın fiyatlarının yükselmesiyle beraber imitasyon bileziklere gün geçtikçe talep artıyor.

Altın fiyatlarının yükselmesiyle beraber imitasyon bileziklere gün geçtikçe talep artıyor. Bu durumdan oldukça memnun olan takıcılar, kuyumcuda satılan 12 bin TL'lik bir bileziğin imitasyon fiyatının 100 ile 150 TL arasında değiştiğini söylüyor. Talebin ise gün geçtikçe artacağı öngörülüyor.

Düğün sezonunun açılmasıyla evlenecek vatandaşlar altın takılara rağbet göstermeye başladı. Fakat altın fiyatlarının yükselmesinden dolayı vatandaşlar imitasyon bileziklere yöneldi. İmitasyon bilezik satan takıcılarda ise gün geçtikçe hareketlilik artmaya başladı. Bir imitasyon bileziğin 100 ile 150 TL arasında değiştiğini söyleyen takıcılar, ürünlerin ise en düşük 20 TL'den en yüksek ise bin 500 TL'den alıcı bulduğunu söylüyor.

"İMİTASYON ALTINA YOĞUN BİR TALEP OLUŞTU"

Ürünlerinin birebir altın kaplama olduğunu ifade eden firma sahibi Erdal Çakgöz, "Ürünlerimiz birebir altın ustaları tarafından imalatı yapılıyor ve halkımıza bu şekilde sunum yapıyoruz. Altın fiyatlarından dolayı insanların alım gücünün düştüğü bu dönemde imitasyon altına yoğun bir talep oluştu. Sadece yurtiçi değil yurtdışında da imitasyon altınlar büyük talep görüyor. Kuyumcularda olan setler, bilezikler, yüzükler gibi ürünlerin hepsi elimizde mevcut. Normalde kuyumcuda satılan bir bilezik 12 bin TL iken imitasyonu ise 100 ile 150 TL arasında değişiyor. Trabzon setimiz ise birebir kuyumcu ustalarımız tarafından yapılıyor. Bunun gerçek fiyatı 20 ile 25 bin TL civarı tutar iken imitasyon fiyatı bin 200 TL'den satılıyor" şeklinde konuştu.

"İMİTASYON ÜRÜNLERE GÜN GEÇTİKÇE TALEP ARTIYOR"

Vatandaşların düğün sezonunun açılmasıyla imitasyon bileziklere talep gösterdiğini belirten Çakgöz, "Düğünde takılabilecek tüm çeşitler elimizde mevcut. Elimizdeki ürünler 20 lira ile bin 500 lira arası değişiyor. Düğün yapacak kişiler altın fiyatlarının yüksek olmasından dolayı 2 tane gerçek takı takarken yanına 5 veya 6 tanede imitasyon ürün takıyor. İmitasyon ürünlere gün geçtikçe talep artıyor. Bu talebin daha da artacağını düşünüyorum" sözlerini tamamladı.

(Uğur Çetin - Furkan Serttaş/İHA)

Altın fiyatları uçunca imitasyon bileziklere talep arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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