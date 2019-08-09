Altın fiyatları üç yılın en yüksek haftalık artışı yolunda

09.08.2019 09:32

– Altın fiyatları, ticaret savaşı ve küresel ekonomik yavaşlama endişeleri etkisiyle haftayı yüzde 4.6 ile son üç yılın en en yüksek artışı ile kapatma yolunda.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.97 artışla 17.1 dolardan,

altın, yüzde 0.61 artışla 1,518.7 dolardan,

bakır, yüzde 0.63 düşüşle 2.591 dolardan,

platin, yüzde 0.15 artışla 868.8 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.32 artışla 1,418 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 264 liraya, çeyrek altın 433 liraya, Cumhuriyet altını da 1,790 liraya yükseldi.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntısına gideceği beklentileriyle hafif yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.02 artışla 57.39 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.08 artışla 52.98 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul