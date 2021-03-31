Altın fiyatları toparlandı, petrol yatay

Aşılamanın ABD'de daha hızlı ilerlemesi ve ABD ekonomisine ilişkin verilerin daha hızlı bir toparlanmaya işaret etmesinin desteğindeki doların yükselmesiyle, 1,680 dolar düzeylerine kadar inen ons altının fiyatı hafif toparlanmayla 1,700 dolar sınırına yaklaştı.