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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Gram altın ne kadar? Bugün çeyrek altın ne kadar, altın yükseldi mi? 24 MART 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI!

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Gram altın ne kadar? Bugün çeyrek altın ne kadar, altın yükseldi mi? 24 MART 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI!
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Küresel piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında önemli dalgalanmalara neden oluyor. Özellikle ABD'nin Yemen'e yönelik hava saldırıları ve Federal Rezerv'in (Fed) para politikası beklentileri, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor. Bu durum, altın fiyatlarında kayda değer artışlara yol açıyor. Peki, 24 Mart 2025 tarihinde altın fiyatları nasıl şekillendi? 24 Mart Pazartesi gram altın ne kadar? İşte detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesine neden oluyor. Özellikle ABD'nin Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimleri ve Fed'in faiz politikalarına dair beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlara sebep olurken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor. Peki, 24 Mart 2025 itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın kaç TL? Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat09:26 itibariyle yüzde 0,38 artarak 3691,63'ten işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Gram altın ne kadar? Bugün çeyrek altın ne kadar, altın yükseldi mi? 24 MART 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI!Gram altın ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat09:26 itibariyle yüzde -0,03 değer kaybıyla 6010,75'den işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Gram altın ne kadar? Bugün çeyrek altın ne kadar, altın yükseldi mi? 24 MART 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI!Bugün çeyrek altın ne kadar

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 09:26 itibariyle yüzde -0,03 azalarak 12021,49'dan işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat09:26 itibariyle yüzde-0,03 değer kaybıyla 24005,89'dan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Gram altın ne kadar? Bugün çeyrek altın ne kadar, altın yükseldi mi? 24 MART 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI!Altın yükseldi mi

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat09:26 itibariyle yüzde -0,08 değer kaybıyla 3021,61'den işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3699 liradan alınırken 3768 liradan satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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