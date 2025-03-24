ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Gram altın ne kadar? Bugün çeyrek altın ne kadar, altın yükseldi mi? 24 MART 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI!

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesine neden oluyor. Özellikle ABD'nin Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimleri ve Fed'in faiz politikalarına dair beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlara sebep olurken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor. Peki, 24 Mart 2025 itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın kaç TL? Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat09:26 itibariyle yüzde 0,38 artarak 3691,63'ten işlem görüyor.

Gram altın ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat09:26 itibariyle yüzde -0,03 değer kaybıyla 6010,75'den işlem görüyor.

Bugün çeyrek altın ne kadar

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 09:26 itibariyle yüzde -0,03 azalarak 12021,49'dan işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat09:26 itibariyle yüzde-0,03 değer kaybıyla 24005,89'dan işlem görüyor.

Altın yükseldi mi

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat09:26 itibariyle yüzde -0,08 değer kaybıyla 3021,61'den işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3699 liradan alınırken 3768 liradan satılıyor.