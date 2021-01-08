Altın fiyatları sert düştü, petrol yatay

Doların ve ABD hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle sert düşen altın fiyatları 1,850 dolar düzeyine kadar indi.

Doların ve ABD hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle sert düşen altın fiyatları 1,850 dolar düzeyine kadar indi.

Suudi Arabistan'ın petrol üretimini günde ortalama 1.0 milyon varil kısıntı yapacağını açıklamasının yarattığı olumlu havayla, petrol fiyatları da pandemi döneminin zirvesinde yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 1.39 artışla 55.28 dolar,Batı Teksas yüzde 1.10 artışla 51.50 dolar,altın yüzde 2.91 düşüşle 1,857.98 dolar,gümüş yüzde 4.68 düşüşle 25.91 dolar,bakır yüzde 1.23 artışla 8,172.00 dolar,platin yüzde 4.33 düşüşle 1,073.08 dolar,paladyum yüzde 2.73 düşüşle 2,363.35 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 440 liraya, çeyrek altın 725 liraya, Cumhuriyet altını da 2,890 liraya geriledi.Troy Kıymetli Madenler'in analizinde "Demokratlar'ın galibiyeti altına yaramadı" denildi ve şöyle devam edildi: "ABD seçimlerinde Demokratların son eyaleti de almalarının ardından mutlak bir demokrat zaferi gerçekleşmiş oldu. Aynı zamanda önceki gün Trump destekçilerinin senato binasını basmasının ardından olay kısa süre içerisinde kontrol altına alınmıştı. "Piyasaların ise bu olaya tepkisi kısıtlı olurken altının yoluna durmaksızın satıcılı bir şekilde devam ettiğini gördük. Dünkü seansa 1919 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, 1913 dolar/onstan seansı tamamladı ve yüzde 0.3 kaybı hanesine yazdı. "Altının aksine hisse senedi piyasaları mavi dalgayı kutlarken, yeşil ekonomi odaklı hisse senetlerindeki coşku dün de devam etti. ABD hisse senedi piyasalarında yeni rekor kaydedilirken, ABD 10 yıllıkları getirisinde yüzde 1.0 seviyesinin aşılmasıyla birlikte geçen senenin Mart ayından beri kaydettiği en yüksek seviyeyi kaydetmiş oldu."Diğer taraftan Kripto para piyasasındaki coşku devam ederken, Bitcoinin altından rol çaldığı ise piyasalarda tartışılan bir konu haline gelmiş durumda."Gümüş de altınla benzer şekilde kırmızıda bir günü geride bırakırken, 27 dolar/onsun üzerinde tutunmaya devam ediyor. 27.13 dolar/onstan seansı tamamlayan beyaz maden, yüzde 0.6 kaybı hanesine yazdı."Platin ise Demokratların galibiyetini kutlayan tek kıymetli maden oldu desek yeridir. Dünkü seansı yeşilde kapatmayı başaran tek kıymetli maden olurken, seansı 1121 dolar/onstan tamamladı. Bu kapanışla birlikte yüzde 1.5 kazancı hanesine yazmış oldu."Paladyum, diğer kıymetlilere uyum sağlayarak kırmızıda kapattığı bir günü geride bıraktı. Dünkü seansı 2427 dolar/onstan tamamlayan paladyum, gün sonunda yüzde 0.6 kaybı hanesine yazmış oldu."Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda satıcıların iştahlı olduğu günde altın işlemleri dünya fiyatlarının altında eksi 1-2 dolar/onsla gerçekleşirken, hacim açısından düşük denilecek bir işlem günü geride kaldı. Borsa İstanbul, toplamda 2119 kg altın, 3667 kg gümüş işlemiyle seansı tamamlamış oldu."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı