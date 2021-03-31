Altın fiyatları ne olur? Güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne olur? Güncel altın fiyatları kurdaki dalgalanmadan sonra hareketlilik gösterdi. Altın fiyatları hafta başından beri yukarı yönlü seyrin ardından Çin'de gelen pozitif veriler ve ABD Hazine kâğıdı getirilerinde yükselişlerin etkisiyle çakıldı. İşte altın fiyatlarındaki son durum

Güncel altın fiyatları... Altın fiyatları hafta başından beri seyreden yukarı yönlü seyrin ardından geçtiğimiz akşam dolar TL kurunda yaşanan aşağı yönlü hareketin de etkisiyle birlikte deyim yerindeyse çakıldı. Yaşanan hareketlilik sonrası başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları 31 Mart Çarşamba günü ayın son işlem gününde dolar TL kurundaki aşağı yönlü seyrin de etkisiyle birlikte düşüşe geçti. Saat 07.30'da kaydedilen verilere göre gram altın 448 lira alış ve 450 lira alış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



Çeyrek altın fiyatları da tıpkı gram altın fiyatları gibi güne değer kaybıyla başladı. Saat 07.30'da kaydedilen verilere göre çeyrek altın fiyatları 718 lira alış ve 734 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 31 Mart Çarşamba günü saat 07.30'da kaydedilen verilere göre bir önceki güne kıyasla güne yüzde 0,41 düşüşle başladı. Buna göre Cumhuriyet altını 2.875,69 TL alış ve2.930,51 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

449,33

449,47

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.679,81

1.680,10

YARIM ALTIN FİYATI

1.433,35

1.469,75

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.875,69

2.930,51

ATA ALTIN FİYATI

2.964,44

3.041,09

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

245,95

296,28

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

405,55

435,23

ALTIN FİYATLARI İLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan analizde, "1675 desteğine ulaşıldığını görüyoruz. Özellikle ABD tahvil getirilerinde oluşan yükseliş hareketi ons altın fiyatlarını baskıladığını söyleyebiliriz. Bu noktada geri çekilmenin devam etmesi adına 1675 desteğinin kırılması gerektiğini not edelim. Böyle bir durumda 1628 ve 1600 destekleri hedef konumuna yerleşecektir. Buna karşılık 1675 seviyesinden alımların gelmesi durumunda 1710 ve 1728 dirençlerini kısa vadede izlemeye alacağız" denildi.

Gedik Forex tarafından hazırlanan analizde ise, "Tahvildeki yükselişle birlikte, ons altında 1700$ altında seyrediyor. Altın son günlerde temkinliydi ve 1700$-1755$ aralığına fiyat hareketini sıkıştırmıştı. Piyasalar, tahvildeki sakin seyre ikna olmuyordu ve yeniden yükselirse bu durum altını baskılar endişesi, altının bu hareketine neden olmuştu. Dün, ABD 10 yıllık tahvil faizi son 14 ayın en yüksek seviyesi olan %1,77' ye yükselince,altında 1700$ altına doğru hareketine başladı. Bu sabah itibariyle altında satıcılı seyir sürüyor. Tahvil yükselmeye devam ederse, altın açısından olumsuz. Bugün ABD verileri ve ABD Başkanı Biden'ın 3 Trilyon Dolarlık yeni alt yapı paketinin detaylarını açıklaması bekleniyor. Ons altın için 1689$ - 1700$ - 1711$ direnç noktaları, 1669$ - 1657$ - 1646$ destek noktaları olarak takip edilebilir" diye belirtildi.

Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan analizde de, "Dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı hareketin devam etmesiyle, altında kısa vadede önemli destek olarak izlediğimiz 1.700 seviyesinin kırıldığı ve 1.680 desteğinin test edildiği görülüyor. Uzun vadeli yükselen trendin destek bölgesi olan bu seviyelerde kısa vadede tepki alımları görebiliriz ancak ETF çıkışları sürerken, dolardaki güçlü seyrin de etkisiyle kısa vadede teknik görüntü zayıflamış durumda. 1.680 altında 1.660 ilk destek olarak izlenebilir. Olası alımlarda ise 1.700 ve 1.720 ilk direnç seviyeleri olarak takip edilmelidir. Orta-uzun vadede küresel enflasyon hikâyesi ve reel faizler değerli metallerde yön tayini açısından önemli olacak. Teknik olarak alçalan kanal görünümünü izlemeye devam edeceğiz" diyerek teknik seviyelere dikkat çekildi.