Altın fiyatları ne kadar oldu! Tarihi rekor kıran altının gram fiyatı ne kadar? Çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar? Yeni haftaya rekorla başlayan altın yükselişini sürdürdü ve gram fiyatı 428 lira olarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons fiyatı 1.944 dolar olan altının diğer türlerinin fiyatları da merak edildi. Peki, altının gram fiyatı ne kadar? Çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar?

Hızlı bir yükseliş bandına giren altının gram fiyatı 428 lira oldu. Yeni haftaya rekorla başlayan altının ons fiyatı 2011 yılında 1.921 dolar ile gördüğü zirveyi aşarak 1.944 dolara çıktı ve yeni rekoruna ulaştı. İşte güncel altın fiyatları!

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 698 lira, cumhuriyet altını da 2.844 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.933 dolar seviyesinde bulunuyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Yatırımcılar, birçok ülkede hızla artan yeni Kovid-19 vakaları nedeniyle, ekonomide yaygın bir şekilde yeni kapanma ve kısıtlamaların gelebileceğine ilişkin endişelerle, başta altın olmak üzere güvenli liman sayılan yatırım araçlarına yöneldiler. Altının 2020 yılında yeni zirve düzeye yükselmesinde, ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Asya'nın önde gelen ülkeleri olmak üzere dünyanın en büyük merkez bankalarının, Kovid-19 krizinin atlatılması için geliştirilen destek paketleri için büyük miktarlarda para basarak piyasaya sürmeleri etkili oldu.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, bu haftanın gündeminde, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) çarşamba günü açıklayacağı 2020'nin üçüncü Enflasyon Raporu, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra, perşembe ABD'de ve cuma günü Euro Bölgesi'nde büyüme verilerinin öne çıktığını ifade etti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN