Altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Temmuz gram altın fiyatları: Canlı altın kuru Altın fiyatları artmaya devam ediyor. Önceki günü 409 TL ile kapatan altın, 23 Temmuz Perşembe günü yine yükselmeye devam ederek 413 TL'yi buldu. Peki, çeyrek altın ne kadar?

Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Tüm zamanların en yüksek oranına ulaşan altın gram fiyatı 413 liradan satışa sunuluyor. Koronavirüsün piyasaları da etkilemesi ile altın dur durak bilmeden artışını sürdürüyor. Gram altın güne nasıl başladı? Canlı altın kuru takip linki haberimizde.

23 TEMMUZ GRAM ALTIN NE KADAR?

Altındaki hareketlilik devam ederken, gram altın dün kapanışı 409 liradan yaptı. 23 Temmuz ile birlikte gram altın fiyatı ise 413 lirayla en yüksek seviyeye ulaştı.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

22 Temmuz'u 668 liradan kapatan çeyrek altının Perşembe günü fiyatı ise 667 lira olarak belirlendi. Dikey seyirde gidn çeyrek altın güne nasıl başladı sorusu da yanıt buldu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını da dikey yönde güne başlayarak 2.759 liradan satılşa sunuldu. ABD Merkez Bankası açıklamalarından sonra dalgalanmalar yaşayan altının ons fiyatı ise 1875 dolar seviyesinde bulunuyor.

CANLI ALTIN KURU TAKİBİ...