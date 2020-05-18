Altın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatları nedir? Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselişte!
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Altın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatları nedir? Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselişte!

Altın tarihi yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Yatırımcının yüzünü güldüren altın ile ilgili merak edilen güncel fiyatları sizler için haberimizde ele aldık. Altın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatları nedir? Çeyrek altın ne kadar odlu? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselişte!

Altın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatları nedir? Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselişte!
18.05.2020 13:46 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:46

En değerli ve kıymetli madenlerden yatırım aracı olan altın koronavirüs döneminde yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Altın tarihi rekorunu kırarak yükselme trendine girdi. Altın yatırımcısını sevindiren yükseliş ile ilgili merak edilenleri sizler için kaleme aldık. Altın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatları nedir? Çeyrek altın ne kadar oldu? soruların yanıtları haberimizde.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI GÜNCEL FİYATI NE KADAR?

Dolar kurundaki düşüşe karşın altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 386,8 liradan tamamladı. Yeni haftaya da değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 389,4 lira seviyesinde seyrediyor.

Altın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatları nedir? Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselişte!

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI GÜNCEL FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 637 lira, cumhuriyet altını da 2.603 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 1.762,7 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan negatif veri setinin ardından, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın da hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini belirtmesinin, altının onsunda yükselişi desteklediğini söyledi.

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