Altın fiyatları ne kadar? 23 Nisan altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Gram altın fiyatları nedir? Güncel altın fiyatları!
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23 Nisan, Güncel, Haber

Altın fiyatları ne kadar? 23 Nisan altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Gram altın fiyatları nedir? Güncel altın fiyatları!

Altın tarihi rekoronu ve yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle piyasalardaki olumsuz hava altına yansımış ve altının tarihi rekora gitmesini sağlamıştı. Peki, Altın fiyatları ne kadar? 23 Nisan altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Gram altın fiyatları nedir? Güncel altın fiyatları!

23.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:42
Altın fiyatları ne kadar? 23 Nisan altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Gram altın fiyatları nedir? Güncel altın fiyatları!

Yükseliş serisine devam eden altının gram fiyatı dün günü 384 lira ile kapattı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, 388,8 lirayla tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın saat 11.40 itibarıyla 386,8 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 634 liradan, cumhuriyet altını ise 2.585 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.724 dolar seviyesinde seyrediyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti. Bugün yurt içinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla piyasalar kapalı olacak. Yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündemi takip edilecek.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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