Altın fiyatları koronavirüs salgınıyla sert dalgalandı
Yatırımcılar, altını güvenli liman olarak tercih ederken, altının ons fiyatı ilk çeyrekte yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle 1451-1703 dolar bandında işlem gördü.
25.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:22
Yatırımcılar, altını güvenli liman olarak tercih ederken, altının ons fiyatı ilk çeyrekte yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle 1451-1703 dolar bandında işlem gördü.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com