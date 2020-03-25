SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Altın fiyatları koronavirüs salgınıyla sert dalgalandı - Ekonomi
Ekonomi

Altın fiyatları koronavirüs salgınıyla sert dalgalandı

Yatırımcılar, altını güvenli liman olarak tercih ederken, altının ons fiyatı ilk çeyrekte koronavirüs salgını sebebiyle sert dalgalandı.

25.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:18
Altın fiyatları koronavirüs salgınıyla sert dalgalandı

Yatırımcılar, altını güvenli liman olarak tercih ederken, altının ons fiyatı ilk çeyrekte koronavirüs salgını sebebiyle sert dalgalandı. Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) mart raporunda, kaldıraçlı işlemlerin ve teminat çağrılarının bu fiyat değişimlerinin arkasındaki temel sebepler olabileceği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri küresel ekonomide etkisini hissettirdikçe güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında da sert hareketlilikler gözlemlendi.

Ocak ayında Çin'de hızla yayılan Kovid-19'un etkisiyle yatırımcılar altına yönelirken, bu ayda altının onsu yüzde 4,7 değer kazandı. Kaydedilen yeni vaka sayıları şubatta Çin'de hız kesmeye başlarken, virüs bu süreçte başta Avrupa ve ABD olmak üzere dünya genelinde etkisini hissettirmeye başladı.

Son dönemde salgının ekonomiye etkilerini hafifletmek amacıyla merkez bankaları ve hükümetlerin birbiri ardına attığı adımlar piyasalardaki panik havasını yatıştırmakta yetersiz kalırken, piyasalardaki belirsizlikler likidite sıkışıklığına neden oldu.

Altın fiyatlarında oynaklığın etkili olduğu bu dönemde altının onsu 9 Mart'ta 1.703 dolarla 2020 yılının en yüksek seviyesine yükselmesinin ardından, teminat açığına düşen yatırımcıların altın varlıklarını nakde çevirmesinin etkisiyle, 16 Mart'ta yıl başından bu yana kaydedilen en düşük seviye olan 1.451 dolara kadar geriledi. Böylece altın, Mart'ta önceki kapanışa göre yüzde 4,5 değer kaybetti.

Altında günlük 260 milyar dolarlık işlem hacmi

Dünya Altın Konseyi (WGC) mart raporunu yayımladı. Raporda, finansal piyasalarda gözlemlenen oynaklık sebebiyle birçok varlığın yatırımcısına zarar ettirmesine rağmen, altın yatırımcısının bu durumdan kısmen etkilendiğini, likit bir varlık olması sebebiyle de yatırımcıların zor zamanında kurtarıcı rolü oynadığını belirttildi.

Altın fiyatlarındaki dalgalanmanın çoğunlukla likidite ihtiyacının karşılanması için yapıldığı ifade edilen raporda, kaldıraçlı işlemlerin ve teminat çağrılarının bu fiyat değişimlerinin arkasındaki temel sebepler olabileceği bildirildi.

Raporda, altının nakit ihtiyacının karşılanmasındaki sebeplerin başında yılbaşından bu yana en iyi fiyat performansı gösteren varlıklar arasında bulunması ve günlük 260 milyar dolarlık işlem hacmiyle oldukça likit olması gösterildi.

Altın bazlı fonların son dönemde fon çıkışı yaşamasına rağmen yılbaşından bu yana bakıldığında hala pozitif pozisyonunu koruduğu kaydedilen raporda, altın bazlı fonlara Mart'ta 3,6 milyar dolarlık fon girişi olduğu ve pozisyonların yılbaşından bu yana 11,5 milyar dolar artıda olduğunun altı çizildi.

Raporda, gelecek dönemde, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın altın talebinde etkili olması ve altın fiyatlarındaki oynaklığın bir süre daha yüksek seviyede kalmasının beklendiği vurgulanarak, artan risk algısıyla birlikte negatif faiz getirileri ve uygulamaya konulan parasal genişlemenin altın talebini olumlu etkilemesinin olası olduğu belirtildi.

Yaygınlaşan seyahat yasakları, bazı sektörlerin tamamen kapatılması ve oldukça yüksek seyreden oynaklık gibi sebeplerle bu krizin 2008 küresel finans krizinden ayrıldığı belirtilen raporda, resesyondan kaçışın düşük bir ihtimal olduğu ve bu yüzden yatırımcıların gelecekte yaşanacak şoklara karşı pozisyon aldığı aktarıldı.

Raporda, resesyonun gerçekleşmesi durumunda, derinliği ve ne kadar süreceğiyle birlikte hükümetlerin Kovid-19'un yayılmasını engellemek için alacağı önlemlerin ve ekonomileri destekleme yollarının ayrı ayrı önem taşıdığı değerlendirildi.

Altın uzun dönemde güvenli liman

Raporda, altının şu ana kadar likidite ve teminat kapatma açısından önemli rol oynadığı ve uzun dönemde güvenli liman olarak hizmet etmesinin beklendiği kaydedildi.

2008 küresel finans krizinde de altın fiyatlarında yüzde 15-25'lik geri çekilmeler yaşandığı hatırlatılan raporda, buna rağmen yıl sonunda altının pozitif getiri sunan birkaç varlık grubundan biri olduğu vurgulandı.

Raporda, altının dolar üzerinden fiyatlanmasına karşılık, performansının yerel para birimlerinde ölçüldüğü ve bazı ülkelerde gözlemlenen kur hareketlerinin yerel para birimi bazında altın pozisyonlarını hala pozitif getiride tuttuğu ifade edildi.

Yerel para birimi bazında bakıldığında, altının gram fiyatı son iki ayda önemli oynaklık göstermesine rağmen, halihazırda son dört aydır yükseliş eğilimini sürdürüyor.

Altın performansının geleceğine dair öngörüler

Raporda, altının performansının ekonomik genişleme, risk ve belirsizliklere bağlı olarak değiştiği belirtildi.

Yılı boyunca 30'dan fazla merkez bankasının parasal genişleme adımları attığı, hükümetlerin de ekonomilerini ve vatandaşlarını desteklemek amacıyla trilyonlarca dolarlık taahhütlerde bulunduğu ifade edilen raporda, bütçe açığının artması, negatif reel faiz oranları ve para birimlerindeki değer kaybının varlık yönetimi, emeklilik fonları ve kişisel tasarruflarda yapısal zorlukları beraberinde getirebileceği vurgulandı.

Raporda, finansal piyasaların dengelenmesi için zamana ihtiyaç olduğu ve yüksek oynaklığın altın fiyatlarını da etkileyebileceği kaydedildi.

Uzun vadede yüksek risk ve düşük fırsat maliyetinin ise altına yatırım talebini destekleyebileceği vurgulayan raporda, merkez bankalarının son iki yıldaki gibi olmasa da net altın alıcıları olarak kalmasının, altına tüketici talebinde ise azalma olabileceğinin öngörüldüğü değerlendirildi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Dün günü 336 liradan tamamlayan altın, bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar Ekonomi
Dün günü 336 liradan tamamlayan altın, bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar
Avrupa'nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı Ekonomi
Avrupa'nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı
Koronavirüs domatesi de vurdu! Dış piyasa kapanınca fiyatlar dip yaptı Ekonomi
Koronavirüs domatesi de vurdu! Dış piyasa kapanınca fiyatlar dip yaptı
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm Ekonomi
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm
Fırıncıdan alkışlanacak hareket! Korona nedeniyle yaptığı 'Helal olsun' dedirtti Ekonomi
Fırıncıdan alkışlanacak hareket! Korona nedeniyle yaptığı "Helal olsun" dedirtti
Dolar kurunda düşüş yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolar kurunda düşüş yaşanıyor! İşte son durum
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Son Dakika: Tek kullanımlık maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergileri kaldırıldı
Son Dakika: Tek kullanımlık maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergileri kaldırıldı
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşu iptal edilenlere yeni haklar tanındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşu iptal edilenlere yeni haklar tanındı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Son Dakika: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz
Son Dakika: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz
Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu
Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu
Son Dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi
Son Dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek
Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir
Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir
Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği
Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Abdulhamit Gül Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Dilek Yaman Serra Yılmaz Müslüm Gürses
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Gökhan Gönül Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Türk İran Açıklama Beşiktaş
Şu an buradasınız: Altın fiyatları koronavirüs salgınıyla sert dalgalandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 12:08:47. #1.15#
title