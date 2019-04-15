Altın Fiyatları Haftanın En Düşük Düzeyine Geriledi
– Altın fiyatları, küresel ekonomik yavaşlama endişelerinin hafiflemesiyle 5 Nisan'dan bu yana en düşük düzeyine geriledi.
– Altın fiyatları, küresel ekonomik yavaşlama endişelerinin hafiflemesiyle 5 Nisan'dan bu yana en düşük düzeyine geriledi.
Çin'den gelen ticaret dengesi fazlasının yüzde 14'lük bir artış göstermesi ve ABD'den gelen güçlü banka kazançları verileri küresel ekonomik yavaşlama endişelerini hafifileten etkenler oldu.
Altın fiyatları, 1,286 dolara kadar gerileyerek haftanın en düşük düzeyine ulaştıktan sonra günlük yüzde 0.26 kayıpla 1,287.26 dolara döndü.
Gelişmeler etkisiyle, gümüş yüzde 0.29, palladyum yüzde 0.16 ve platin yüzde 0.23 düştü. - İstanbul
Kaynak: DHA