Altın fiyatları güvenli liman talebiyle 2,039 doları aştı Covid-19 pendemisinin olası sağlık ve ekonomik etkilerinin derinleşebileceğine ilişkin kaygılarla artan "güvenli liman talebi"nin etkisiyle, altın art arda tarihi rekor düzeylere tırmanıyor.

Covid-19 pendemisinin olası sağlık ve ekonomik etkilerinin derinleşebileceğine ilişkin kaygılarla artan "güvenli liman talebi"nin etkisiyle, altın art arda tarihi rekor düzeylere tırmanıyor.

Erken saatlerde 2,025 dolar ile yeni rekor düzeylere çıkan ons altının fiyatı kısa sürede yüzde 0.77 artışla 2,039.85 dolara çıkarak ile yeni tarihi rekor düzeye yükselip 2,040 dolar sınırına dayandı.

Altındaki tırmanışta, Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow'un, ABD'de Covid-19 krizine karşı yeni bir destek paketinin kaul edilmesine kısa süre kaldığına ilişkin açıklaması da etkili oldu.Demkratlar'ın ABD Senatosu'ndaki lideri Chuck Schumer'ın da, Beyaz Saray ile yürütülen Covid-19 desteklerine ilişkin düzenleme konusundaki görüşmelerin "doğru yolda" olduğunu açıklaması, sarı madendeki tırmanışı destekledi.

Küresel düzeyde Covid-19'dan ölenlerin 700 bini aşarken, Dünya Sağlık Örgütü de (WHO) yaptığı açıklamada, pandeminin yarattığı sağlık krizinin etkilerinin onlarca yıl alabileceği uyarısı yaptı.

Kaynak: DHA