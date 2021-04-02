Altın fiyatları, gram altın çeyrek altın ne kadar? 2 Nisan Altın fiyatları
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Altın fiyatları, gram altın çeyrek altın ne kadar? 2 Nisan Altın fiyatları

Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem
Altın fiyatları, gram altın çeyrek altın ne kadar? 2 Nisan Altın fiyatları

Altın fiyatları, gram altın çeyrek altın ne kadar sorusu yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 452 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 730 lira, Cumhuriyet altını 2.972 liradan satılıyor. Peki, bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? İşte, 2 Nisan 2021 çeyrek ve gram altın fiyatları…

Yeni haftanın son günü altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Gram ve çeyrek altın fiyatları 2 Nisan Cuma gününe yukarı yönlü hareketle başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın fiyatları güne yukarı yönlü hareketle başladı. Gram fiyatı 2 Nisan Cuma günü 452 lira seviyesinden serbest piyasada işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın fiyatları bilindiği üzere öğle saatleri itibariyle güncelleniyor. Fiyatlar güncellenene kadar bir önceki günün kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Buna göre çeyrek altın 730 lira alış ve 746 lira üzerinden serbest piyasada işlem görüyor.

Cumhuriyet Altını

Alış: 2.897,00

Satış: 2.972,00

Yarım Altın

Alış: 1.450,00

Satış: 1.491,00

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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