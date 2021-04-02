Altın fiyatları, gram altın çeyrek altın ne kadar? 2 Nisan Altın fiyatları

Altın fiyatları, gram altın çeyrek altın ne kadar sorusu yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 452 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 730 lira, Cumhuriyet altını 2.972 liradan satılıyor. Peki, bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? İşte, 2 Nisan 2021 çeyrek ve gram altın fiyatları…