Altın fiyatları geriledi, petrol yatay

Altın fiyatları, güvenli liman alımlarıyla 1,930 doları aştıktan sonra, dolardaki güçlenmenin de etkisiyle 1,915 dolara kadar geriledi.

Altın fiyatları, güvenli liman alımlarıyla 1,930 doları aştıktan sonra, dolardaki güçlenmenin de etkisiyle 1,915 dolara kadar geriledi. Norveç grevinin sona ermesi ve Meksika körfezi'ndeki kasırganın etkisinin zayıflamasıyla hafif gerileyen petrol fiyatları yatay hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım'ın analizinde, "Haftanın ilk işlem gününde Libya'da yeni petrol sahalarının faaliyete geçmesine ek olarak, dolar çevresindeki hareketler ve sona eren kasırga sonrası Meksika Körfezi'ndeki üretim yeniden başlaması Brent Petrol üzerinde baskı oluşturdu"ğuna dikkat çekildi ve altındaki gelişmeler de şöyle özetlendi:

"Geçen haftanın son işlem gününde Beyaz Saray'ın geniş çaplı bir teşvik yasasına açık olduğunu açıklamasının ardından doların güne önemli para birimleri karşısında zayıf başlaması ons altına destek olmaya olmayı sürdürmesi ile değerli metalin haftayı yüzde 1.93 yükseliş ile 1,930 dolar seviyesinde sonlandırdığı takip edildi."Dün, dolarda üç günlük değer kaybının sona ermesi, risk iştahındaki pozitif görünüm ile birlikte ons altın üzerinde baskı oluştururken, ABD'de Columbus Günü nedeniyle işlem hacimleri sınırlı kalması değerli metaldeki aşağı yönlü hareketlerin sınırlı kaldığı gözlendi."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.84 artışla 42.10 dolar,Batı Teksas yüzde 0.80 artışla 40.12 dolar,altın yüzde 0.36 düşüşle 1,915.76 dolar,gümüş yüzde 0.77 düşüşle 24.91 dolar,bakır yüzde 0.50 düşüşle 6,738.00 dolar,platin yüzde 0.18 düşüşle 876.02 dolar,paladyum yüzde 0.54 artışla 2,423.64 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 485 liraya, çeyrek altın 797 liraya, Cumhuriyet altını da 3,163 liraya geriledi.İş Yatırım'ın emtia analizinde şöyle denildi: "Spot altın risk iştahının artışı ve cuma günü yaşanılan yükselişin kar realizasyonlarına dönüşmesi ile günü hafif satıcılı olarak 1,924 seviyelerinden kapattı. "1900 seviyelerinin üstünde tutunması halinde sonraki direnç seviyesi olan 1,970'li seviyeler takip edilecek. "Spot gümüş ise haftanın ilk günün de yatay seyrederek 25.15 seviyesinden kapanış yaptı."Endüstriyel metallerde haftanın ilk iş gününde karışık bir seyir hakimdi."Alüminyum yüzde 0.75 değerlenirken bakır ve nikel yüzde 0.4 civarında değer kaybetti. "Delta kasırgasının etkilerinin azalması ile birlikte artan üretim sonucunda petrol değer kayıpları yaşadı.

"Kasım vadeli WTI yüzde 2.5 ve aralık vadeli brent petrol yüzde 2.3 değer kaybı yaşadı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı