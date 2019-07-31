Altın fiyatları Fed'in faiz kararı öncesinde üçüncü aylık artış yolunda

–Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde üçünü aylık artış yolunda.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.68 düşüşle 16.445 dolardan,

altın, yüzde 0.02 düşüşle 1,435.3 dolardan,

bakır, yüzde 0.21 düşüşle 2.673 dolardan,

platin, yüzde 0.62 artışla 878 dolardan ve

paladyum da yüzde 1.62 artışla 1,533.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 254 liraya, çeyrek altın 416 liraya, Cumhuriyet altını da 1,720 liraya düştü.

Petrol fiyatları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşüreceği ve bu sebeple ülkenin petrol talebinin artacağı beklentileri ve Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre ABD petrol stoklarında görülen 2.6 milyon varillik düşüş etkisiyle yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.66 artışla 65.15 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.52 artışla 58.35 dolardan işlem görüyor.



Kaynak: DHA

- İstanbul