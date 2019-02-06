Altın fiyatları evlilik hayallerini erteletti

SİİRT - Siirt'te evlilik hazırlığı yapan gençler, altın fiyatları nedeniyle hayallerini başka bir bahara ertelemek zorunda kalıyor. Yüksek fiyat nedeniyle evlenemeyen gençler, heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor.

Düğünlerin vazgeçilmez unsuru haline gelen altın fiyatlarındaki artış, evlilik hazırlıkları yapan gençleri etkilemeye devam ediyor. Evlilik hazırlığı yapan çiftler, yüksek fiyatlar nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalıyor. Bir süre beklemeye geçen çiftlerin en büyük umudu, fiyatların bir an önce düşmesi.

"Nişanlıyım, çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Muharrem Kenger adlı vatandaş, altın fiyatların düşmesini beklediklerini söyledi. Fiyatların düşmesiyle gençlerin umutlarını tazeleyeceğini belirten Kenger, "Altın fiyatlarının çok yüksek olması sebebiyle çocuklarımızı evlendiremiyoruz. Geçen yıl 50 bin liraya aldığımız altın şuan 100 bin lira olmuş. Fiyatların yüksek oluşu gençlerimizi de vuruyor evlilik konusunda. Düşmesi lazım ki çocuklarımızı daha rahat evlendirelim. Fiyatların düşük olması gençlerimizin evliliğe teşviki açısından daha iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.

İlknur Çiçek isimli müşteri de kuyumcuda olmasına rağmen fiyatların yüksekliği nedeniyle hiçbir şey alamadığını söyledi. Çiçek, "Altın fiyatlarının düşmesini istiyorum, nişanlıyım. Altın konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz, fiyatlarının düşmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kuyumcu da altın fiyatının düşmesini bekliyor

Siirt'te kuyumculuk yapan Cahit Özçelebi, altın fiyatları yüzünden gençlerin evlilik hayallerini ertelediklerini, çocuğunu evlendirmek isteyen vatandaşların altın fiyatlarının düşmesini beklediğini söyledi. Özçelebi, şöyle konuştu:

"Biz altın fiyatlarının düşmesini istiyoruz. Altın fiyatları düştükçe bizim iş oranımız da artıyor. Evlenecek çiftler sıkıntıya girmemiş oluyor. Bir çeyrek 365 lira seviyelerinde. Yeni evlenecek çiftler ne yapıyor ya bankadan kredi çekip altın alıyor veya akrabalarından borç alıp düğünden sonra vermek şartıyla düğünlerini yapıyor. Bazı bölgelerde altın kiralama olayına bile gidildiğini duyduk. Umut ediyoruz ki fiyatları düşer yeni evlenecek çiftlerimiz düğünlerini yapar, millet de sünnet ve takı törenlerinde çeyreğin, çeyreğin çeyreği değil de çeyrek takabilir, herkes mutlu olur. Allah herkesi mutlu etsin."

Kaynak: İHA