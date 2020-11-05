Altın fiyatları! Euro kaç lira oldu? Dolar kaç TL? Güncel altın ve döviz kurları
Altın ne kadar oldu? Dolar yükseldi mi? Euro arttı mı? Canlı döviz kuru ile dolar, euro kaç TL oldu takip edebilirsiniz. Vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını sorguluyor. Kurlardaki dalgalanmalar sürerken altın yükseldi mi? İşte detaylar...
Altın ons fiyatı gün içi en yüksek oranı 1.919,28 dolar değerini gördü. Öte yandan döviz kuru da hareketliliğini sürdürüyor. Peki, 5 Kasım dolar ne kadar, euro kaç TL? Altın ne kadar oldu? Gram altın 520,74 TL'den alınırken satışı ise 520,87 TL'den işlem görüyor. Canlı döviz kuru...
ALTIN FİYATLARI
Gram altın - Alış: 520,10 Satış: 521,27
Çeyrek altın - Alış: 833,17 Satış: 851,57
Yarım altın - Alış: 1.661,14 Satış: 1.703,13
Cumhuriyet altını - Alış: 3.333 Satış: 3.396
DOLAR KAÇ TL?
Dolar 5 Kasım günü 8,4516 TL alış, 8,4621 TL satış fiyatına sahip. Önceki kapanışı ise 8,4321 TL olarak belirlendi.
EURO KAÇ TL?
Euro ise 10 TL sınırına yaklaşmış durumda. 9,9739 TL alış, 9,9905 TL satış fiyatına sahip. Önceki kapanışı ise 9,8848 TL olarak belirlendi.