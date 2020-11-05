Altın fiyatları! Euro kaç lira oldu? Dolar kaç TL? Güncel altın ve döviz kurları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Altın fiyatları! Euro kaç lira oldu? Dolar kaç TL? Güncel altın ve döviz kurları

05.11.2020 13:45 | Son Güncelleme: 05.11.2020 13:49
Altın fiyatları! Euro kaç lira oldu? Dolar kaç TL? Güncel altın ve döviz kurları

Altın ne kadar oldu? Dolar yükseldi mi? Euro arttı mı? Canlı döviz kuru ile dolar, euro kaç TL oldu takip edebilirsiniz. Vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını sorguluyor. Kurlardaki dalgalanmalar sürerken altın yükseldi mi? İşte detaylar...

Altın ons fiyatı gün içi en yüksek oranı 1.919,28 dolar değerini gördü. Öte yandan döviz kuru da hareketliliğini sürdürüyor. Peki, 5 Kasım dolar ne kadar, euro kaç TL? Altın ne kadar oldu? Gram altın 520,74 TL'den alınırken satışı ise 520,87 TL'den işlem görüyor. Canlı döviz kuru...

ALTIN FİYATLARI

Gram altın - Alış: 520,10 Satış: 521,27

Çeyrek altın - Alış: 833,17 Satış: 851,57

Yarım altın - Alış: 1.661,14 Satış: 1.703,13

Cumhuriyet altını - Alış: 3.333 Satış: 3.396

DOLAR KAÇ TL?

Dolar 5 Kasım günü 8,4516 TL alış, 8,4621 TL satış fiyatına sahip. Önceki kapanışı ise 8,4321 TL olarak belirlendi.

EURO KAÇ TL?

Euro ise 10 TL sınırına yaklaşmış durumda. 9,9739 TL alış, 9,9905 TL satış fiyatına sahip. Önceki kapanışı ise 9,8848 TL olarak belirlendi.

İlgili Haberler

Gram altın kaç lira, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 3 Kasım güncel altın fiyatları!
Gram altın kaç lira, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 3 Kasım güncel altın fiyatları!
Altın fiyatları! Euro, dolar kaç lira oldu? Güncel altın ve döviz kurları
Altın fiyatları! Euro, dolar kaç lira oldu? Güncel altın ve döviz kurları
Euro kuru bugün: Euro kaç TL? Euro yükseldi mi? 3 Kasım güncel euro kuru fiyatları
Euro kuru bugün: Euro kaç TL? Euro yükseldi mi? 3 Kasım güncel euro kuru fiyatları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Alişan Halil Sezai Yonca Evcimik İkbal Gürpınar
Spor Can Bartu Okan Buruk Fatih Terim Lionel Messi Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altın fiyatları! Euro kaç lira oldu? Dolar kaç TL? Güncel altın ve döviz kurları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 13:49:28. #1.14#
title