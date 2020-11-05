Altın fiyatları! Euro kaç lira oldu? Dolar kaç TL? Güncel altın ve döviz kurları

Altın ne kadar oldu? Dolar yükseldi mi? Euro arttı mı? Canlı döviz kuru ile dolar, euro kaç TL oldu takip edebilirsiniz. Vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını sorguluyor. Kurlardaki dalgalanmalar sürerken altın yükseldi mi? İşte detaylar...