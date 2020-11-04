Altın fiyatları! Euro, dolar kaç lira oldu? Güncel altın ve döviz kurları
Altın ne kadar oldu? Dolar ve euro arttı mı? Canlı döviz kuru ile dolar, euro kaç TL oldu takip edebilirsiniz. Vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını sorguluyor. Kurlardaki dalgalanmalar sürerken altın yükseldi mi? İşte detaylar...
ABD seçimleri, ülkeler arası ilişkiler, ekonomideki gelişmeler gibi nedenlerden döviz kuru hareketliliğini sürdürdü. Peki, 4 Kasım dolar ne kadar, euro kaç TL? Altın ne kadar oldu? Gram altın 517,43 TL'den alınırken satışı ise 519,20 TL'den işlem görüyor. Canlı döviz kuru...
ALTIN FİYATLARI
Gram altın - Alış: 517,43 Satış: 519,20
Çeyrek altın - Alış: 827,78 Satış: 846,03
Yarım altın - Alış: 1.650,38 Satış: 1.692,06
Cumhuriyet altını - Alış: 3.312 Satış: 3.375
DOLAR KAÇ TL?
Dolar 4 Kasım günü 8,4323 TL alış, 8,4419 TL satış fiyatına sahip. Önceki kapanışı ise 8,3965 TL olarak belirlendi.
EURO KAÇ TL?
Euro ise10 TL sınırına yaklaşmış durumda. 9,9292 TL alış, 9,9390 TL satış fiyatına sahip. Önceki kapanışı ise 9,8463 TL olarak belirlendi.