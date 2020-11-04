Altın fiyatları! Euro, dolar kaç lira oldu? Güncel altın ve döviz kurları

Altın ne kadar oldu? Dolar ve euro arttı mı? Canlı döviz kuru ile dolar, euro kaç TL oldu takip edebilirsiniz. Vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını sorguluyor. Kurlardaki dalgalanmalar sürerken altın yükseldi mi? İşte detaylar...