Altın fiyatları düştü! Son dakika: Çeyrek ve gram altın fiyatları 12 Şubat Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları düştü! Son dakika... 12 Şubat gram ve çeyrek altın fiyatları güne sert düşüşle başladı. Göstergeler kırmızı renge dönerken yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler merak içerisinde "Çeyrek ve gram altın fiyatları 12 Şubat Cuma yani bugün ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. 12 Şubat Altın fiyatları ne kadar oldu?