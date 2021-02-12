Altın fiyatları düştü! Son dakika: Çeyrek ve gram altın fiyatları 12 Şubat Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları düştü! Son dakika... 12 Şubat gram ve çeyrek altın fiyatları güne sert düşüşle başladı. Göstergeler kırmızı renge dönerken yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler merak içerisinde "Çeyrek ve gram altın fiyatları 12 Şubat Cuma yani bugün ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. 12 Şubat Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları uzun süredir devam eden aşağı yönlü seyrin etkisiyle yeni güne de sert düşüşle başladı. Serbest piyasada gram altın fiyatları 413 liranın, çeyrek altın fiyatları ise 460 liranın altını gördü. Rakamlarda yaşanan sert hareketlilik nedeniyle yatırımcılar günün ilk ışıklarıyla birlikte "Bugün altın fiyatları ne kadar?" ve "Çeyrek ve gram altın fiyatları 12 Şubat Cuma günü ne kadar?" sorularının cevabını merak ediyor. İşte, haberimizde derlediğimiz güncel rakamlar...
ALTIN FİYATLARI 12 ŞUBAT
Cumhuriyet altını 2021...12 Şubat 2021 güncel altın fiyatları... Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 411,77 liradan işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 418 liradan tamamladı.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 12 ŞUBAT
Çeyrek altın fiyatları da tıpkı gram altın fiyatları gibi gğne aşağı yönlü seyirle başladı. Saat 07.30'da kaydedilen verilere göre sert düşüşün yaşandığı çeyrek altın 658 lira alış ve 678 lira satış fiyatı üzerinden serbest piyasada işlem görüyor.
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
411,77
411,83
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.825,24
1.825,77
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.635,32
2.685,11
YARIM ALTIN FİYATI
1.313,54
1.346,67
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.635,32
2.685,11
ATA ALTIN FİYATI
2.755,70
2.827,48
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
226,12
273,26
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
373,51
401,95