Altın fiyatları düştü, petrol yükseldi

ABD tahvil faizlerindeki ılımlı gelişmenin etkisiyle destek bulan altının ons fiyatı 1,740 dolar sınırına kadar yaklaştıktan sonra, dolardaki toparlanmanın de etkisiyle 1,720 doların altına geriledi.

Petrol fiyatları da, 71 dolara kadar yükseldikten sonra gelen kar satışlarıyla yaklaşık 5.0 dolar kadar düştükten sonra yeniden toparlandı ve Brent petrolün varil fiyatı 69 doların üzerine yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) bu ay başında yaptıkları toplantıda petrol üretim kısıtlamalarını Nisan'a kadar uzatma kararları petrol fiyatlarını destekledi. OPEC'in Perşembe günü yaptığı açıklamada yılın ikinci çeyreğinde petrol talebindeki toparlanmanın artacağının altı çizildi.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.43 düşüşle 69.32 dolar,Batı Teksas yüzde 0.14 düşüşle 65.44 dolar,altın yüzde 0.59 düşüşle 1,713.53 dolar,gümüş yüzde 1.44 düşüşle 25.76 dolar,bakır yüzde 2.60 artışla 9,125.00 dolar,platin yüzde 0.34 düşüşle 1,195.80 dolar,paladyum yüzde 0.45 düşüşle 2,339.89 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 415 liraya, çeyrek altın 687 liraya, Cumhuriyet altını da 2,741 liraya geriledi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, altının ons fiyatının 1,739 dolar düzeyine doğru hızlı yükselişin ardından biraz soluklandığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Bu seviyeyi aşamadığı için teknikte bir yorulma görüldü ve yerini sınırlı da olsa kar satışlarına bıraktı. Ancak 1,700 dolar seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Teşvik paketi belirsizliği sona erdi ve Biden dün paketi imzaladı. Piyasalardaki tedirginlik bitti. "Tahvil faizi içinse bu hafta yapılan ihalelere gelen talepler, tahvildeki hareketlenmeyi azalttı ve faizdeki gevşeme altının 1,700 dolar üzerindeki seyrini kolaylaştırdı. Dolar sınırlı yükselişte olduğu için bir miktar altını baskılıyor. Bugün için ABD ÜFE ve Michigan tüketici güveni açıklanacak, etki sınırlı olabilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı