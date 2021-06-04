Altın fiyatları düştü, petrol yatay

Dolardaki yükseliş ve ABD tahvil getirilerinin artmasının yanında, ABD ekonomisine ilişkin beklenenden iyi verilerin etkisiyle altındaki düşüş sürüyor.

Dolardaki yükseliş ve ABD tahvil getirilerinin artmasının yanında, ABD ekonomisine ilişkin beklenenden iyi verilerin etkisiyle altındaki düşüş sürüyor. Hafta ortasında 1,912 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı, yeni günde 1,856 dolara kadar indikten sonra hafif toparlanarak 1,870 dolar düzeyine döndü.

Küresel ekonominin salgından toparlandığına ilişkin verilerin yanında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkeler grubunun (OPEC+) toplantısında, petrol talebinin 2021'in ikinci yarısında petrol arzını aşacağı yönünde ortak görüş oluşmasıyla 71 doların üzerine yükselen gösterge Brent petrolün varil fiyatı bu düzeyde yatay hareket ediyor.

OPEC+ grubu, bu yıl sonunda petrol talebinin günlük 99.8 milyon varil olacağı, petrol arzının ise günlük 97.5 milyon varilde kalacağını öngörüyor. Rusya'nın önde gelen petrol şirketi Gazprom Neft'in Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Dyukov da, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndaki konuşmasında, OPEC+ grubunun Temmuz toplantısında, Ağustos-Eylül dönemi için üretimi artırma kararı almasını beklediğini söyledi.Petrolde 65-70 doları "istikrarlı" bir fiyat aralığı olarak görmediğini de vurgulayan Dyukov, OQEC+ grubunun, Nisan'da aldığı kararları Temmuz'da gözden geçireceklerine inandığını ekledi.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.07 düşüşle 71.34 dolar,Batı Teksas yüzde 0.20 artışla 68.75 dolar,altın yüzde 0.01 düşüşle 1,870.53 dolar,gümüş yüzde 0.36 düşüşle 27.34 dolar,bakır yüzde 2.92 düşüşle 9,818.50 dolar,platin yüzde 0.54 düşüşle 1,156.31 dolar,paladyum yüzde 0.67 düşüşle 2,827.26 dolar düzeyindeydi.Küresel piyasalarda gerileyen altın fiyatları, dövizlerdeki artışa bağlı olarak iç piyasada, gram altın 526 liraya, çeyrek altın 865 liraya, Cumhuriyet altını da 3,447 liraya yükseldi.İntegral Yatırım'ın günlük bülteninde, "Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1,869 seviyesi yakınlarından geçiyor" denildi ve eklendi: "ABD'den beklentileri aşan ölçüde iyi gelen istihdam piyasası verileri, ons altında sert düşüşe sebep oldu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltmak için yakından izlediği istihdam piyasası verileri, toparlanmaya işaret ederek, tapering endişelerini beraberinde getirdi. "Fed'in genişlemeci tutumuna devam etmesi beklentisiyle yükselen ons altın düşüş içerisine girdi. Bu sabah Dolar Endeksi 90.59, ABD 10 yıllıkları yüzde 1.62 yakınlarında fiyatlanarak ons altın üzerinde baskı oluşturuyor. "Değerli metal için bugün 15: 30'da ABD'den gelecek tarımdışı istihdam ve işsizlik oranı verileri yön belirleyici olacak. Bu verilerin de beklentilerden iyi toparlanmaya işaret etmesi ons altında satışların devamını getirebilir."Beklentilerin altında kalan veriler ise düzeltme hareketine sebep olabilir. İstihdam piyasasına yönelik veriler açıklanmadan yeni pozisyonlara girmek riskli olabilir. Piyasalar ayrıca TSİ 16: 00'da Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını da takip edecek. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri de ons altın üzerinde önemli olduğu için yakından izlenmeli."Bültende petrol fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı: "Petrolde dolar baskısı görülüyor. Petrolde hafta bitimine doğru geri çekilme görülüyor. Avrupa ve ABD'de güçlü süren aşılama süreci, olumlu OPEC+ toplantısıyla birlikte talep beklentilerini canlı tutuyor."Ancak, dün güçlü gelen ABD verileri, dolarda güçlenmeye sebep oldu ve diğer emtialarla birlikte petrolü de aşağı itti. "Petrolde görülen satışları beklentilerin üzerinde azalma gösteren ABD resmi ham petrol stokları da engelleyemedi.

"Bugün veri kanadında ABD'den gelecek olan tarım dışı istihdam veri seti, dolar endeksi ve akabinde petrol üzerinde etkisini izlemek amacıyla takip edilebilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı