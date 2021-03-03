Altın fiyatları düştü, petrol yatay

ABD'deki 1.9 trilyon dolarlık ekonomik canlandırma paketinin açıklanmasıyla, ABD Hazine tahvil getirilerinin yeniden yükselebileceğine ilişkin beklentilerle petrol fiyatları düştü ve altının ons fiyatı 1,710 dolar düzeyine kadar indi.

ABD'deki 1.9 trilyon dolarlık ekonomik canlandırma paketinin açıklanmasıyla, ABD Hazine tahvil getirilerinin yeniden yükselebileceğine ilişkin beklentilerle petrol fiyatları düştü ve altının ons fiyatı 1,710 dolar düzeyine kadar indi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) toplantısının üretimi ne kadar artıracağına ilişkin belirsizlik ve ABD ham petrol stoklarındaki artış ile petrol fiyatları yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 1.00 artışla 63.33 dolar,Batı Teksas yüzde 2.00 artışla 60.73 dolar,altın yüzde 1.24 düşüşle 1,711.64 dolar,gümüş yüzde 2.20 düşüşle 26.12 dolar,bakır yüzde 2.83 artışla 9,276.50 dolar,platin yüzde 2.06 düşüşle 1,182.02 dolar,paladyum yüzde 0.37 düşüşle 2,364.60 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 409 liraya, çeyrek altın 683 liraya, Cumhuriyet altını da 2,741 liraya geriledi.ALB Forex araştırma ekibinin emtia bülteninde, Ukrayna'nın yumuşak öğütme buğday ihracat fiyatlarının geçen hafta ton başına 5.0 dolar arttığını ve Karadeniz bölgesindeki şiddetli donların ardından ilkbahar ürünü koşullarına ilişkin endişeleri desteklediğine işaret edilerek, "Çin'in Dalian Emtia Borsası'ndaki soya fasulyesi vadeli işlemleri Pazartesi günü, kısıtlı arz nedeniyle rekor seviyeye ulaştı ve bazı çiftçilerin daha yüksek kar potansiyeli nedeniyle soya alanlarını mısır lehine azaltması bekleniyor" denildi ve şöyle devam edildi: "ABD Tarım Bakanlığı (USDA) Perşembe günü yaptığı açıklamada, soya fasulyesinin haftalık ihracat satışlarının 31 Aralık'ta sona eren haftadan bu yana en düşük hacim olan 238,700 ton olduğunu söyledi. "Tahıllarda USDA, ABD'nin haftalık mısır ihracat satışları için sekiz ayın en düşük seviyesini ve bir yılın en düşük buğday çetelesini bildirdi."Buğday, yükselen trend desteğinden gelen alımların ardından, 660 dolar ara direnç bölgesi üzerine geçiş yaptı. 660 seviyesi üzerinde tutunmakta zorlanan buğdayda, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda alımlar 670 seviyesine doğru hız kazanabilir."Mısır fiyatı Aralık ayından gelen yükselen kanal trendini Cuma günü aşağı yönlü kırmıştı. Bugün güne satışla başlayan fiyat 541.50 dolar seviyesini aşağı yönlü test ediyor. Düşüş eğilimi devam ettiği takdirde 530.80 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir."Ocak ayı başından bu yana yükselen trend üzerinde hareket eden ve oluşan sıkışma formasyonunu yukarı yönlü kıran soya fiyatı geçtiğimiz hafta kırdığı düşüş trendine doğru ikinci kez onay aldıktan sonra 1408.25 seviyesini aşarak günü sert bir yükselişle tamamladı."Şeker fiyatı, yükseliş trendi üzerinde hareket ediyor. Geçtiğimiz hafta değer kaybetmeye başlayan şeker fiyatı trendin bulunduğu 16.00 dolar seviyesinde destek buldu. Yükseliş eğilimi üzerinde hareketin devam etmesi durumunda 16.50 ve 16.70 seviyeleri direnç seviyeleri konumunda bulunuyor. Trendin kırılması durumunda 15.40 bölgesine doğru satış baskısı sürebilir."Kahve fiyatı, dün 132.70 seviyesine gerilemesinin ardından bugün 134.00 dolar üzerine fiyatlanıyor. Yukarı alanda 134.60 seviyesi ilk direnç konumunda bulunuyor.

"Kakao fiyatı, kısa vadeli yükseliş trendi üzerine fiyatlanıyor. Trendin aşağısına geçilmesi durumunda 2600 seviyesi ilk destek olarak izlenebilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı