Altın fiyatları düştü, petrol yatay

ABD Hazine tahvil getirilerinin bir yılın zirvesine yakın yükselerek altına olan talebi düşürmesiyle gerileyen altın fiyatları, ons başına 1,780 dolara kadar düştü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) önümüzdeki hafta yapacakları aylık toplantıya odaklanan küresel petrol piyasalarında, aşı ve aşılamalara ilişkin haberlerin yarattığı iyimserlikle yükselen petrol fiyatları da hafif geri çekildikten sonra yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.98 düşüşle 66.65 dolar,Batı Teksas yüzde 0.98 düşüşle 62.80 dolar,altın yüzde 1.24 düşüşle 1,780.19 dolar,gümüş yüzde 0.57 düşüşle 27.76 dolar,bakır yüzde 2.68 artışla 9,497.50 dolar,platin yüzde 1.16 düşüşle 1,255.38 dolar,paladyum yüzde 0.92 artışla 2,465.05 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 413 liraya, çeyrek altın 700 liraya, Cumhuriyet altını da 2,806 liraya geriledi.ALB Forex'in günlük bülteninde, ikinci ürün tahmininde, dünyanın en büyük ikinci üreticisi olan Hindistan'daki buğday üretiminin, Haziran'a kadar yüzde 1.3 artmasının beklendiğine işaret edilerek, analistlerin de Brezilya'da 2021 yılında mısır ekiminin yaklaşık "1 milyon hektar" artabileceği, bunun da "rekor üretime" yol açabileceği vurgulandı.ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA), bu sonbaharda rekor büyüklükte bir hasat öngörmesine karşın, yerel yağlı tohum arzının 2022 yılına kadar tarihsel olarak sıkı kalacağını tahmin etmesinin ardından, ABD soya fasulyesi vadeli işlemlerinin yükseldiği belirtildi ve ürünler bazında şu değerlendirme yapıldı: "Buğdayda, 670 dolar direnç seviyesinin geçilmesi durumunda alımların hız kazanabileceğini bültenimizde belirtmiştik. "Mısır fiyatı yükselen kanal trendi içerisindeki hareketine devam ediyor. Hafif satıcılı seyreden fiyat, 14 günlük ortalamanın üzerinde seyrediyor."Ocak ayı başından bu yana yükselen trend üzerinde hareket eden ve oluşan sıkışma formasyonunu yukarı yönlü kıran soya fiyatı, yükseliş hareketini sürdürüyor. "Pamukta, yükselen kanal direncinden gelen satışların ardından, 94.50 dolar seviyesine doğru geri çekilme görüldü."Şeker fiyatında, hafta başında yaşanan hızlı yükseliş sonrasında kısmi bir gerileme yaşandı. Yükseliş trendleri üzerine hareket devam ediyor."Kahve fiyatı, hafta başından bu yana değer kazanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün yaşanan hızlı yükselişin ardından yataylık kazanan fiyatın, yükselen bayrak formasyonu oluşturduğu görülüyor."Kakao fiyatı, yükselen bayrak formasyonunun kırılmasıyla beraber 2580 dolar seviyesine yükseldi. Şubat ayı başındaki boşluklu açılış da yaşanan yükselişle kapanmış oldu."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı