Altın fiyatları düştü, petrol yatay

ABD'de 1.9 trilyon dolarlık yardım paketinin uygulamaya koyulacağına ilişkin beklentilerin etkisiyle 1,860 doları aşan altının ons fiyatı, küresel piyasalarda, doların yönünü yukarıya çevirmesinin etkisiyle 1,840 dolar düzeyine kadar geriledi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü (American Petroleum Institute - API) ve resmi kuruluş ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) art arda ABD ham petrol stoklarında önemli düşüşler olduğuna ilişkin verilerinin ardından yüzde 1.0'in üzerinde yükselen petrol fiyatları, yeni kısıtlama önlemlerinin etkisiyle hafif geri çekildi.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.05 artışla 55.06 dolar,Batı Teksas yüzde 0.10 düşüşle 52.13 dolar,altın yüzde 0.19 artışla 1,845.75 dolar,gümüş yüzde 1.36 düşüşle 26.23 dolar,bakır yüzde 0.78 artışla 7,904.00 dolar,platin yüzde 0.08 düşüşle 1,073.65 dolar,paladyum yüzde 0.75 artışla 2,354.96 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 437 liraya, çeyrek altın 724 liraya, Cumhuriyet altını da 2,882 liraya geriledi.Vakıf Yatırım'ın analizinde, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının ardından hisse piyasalarında devam eden satışlar ve dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket ile ons altının baskı altında kalmaya devam ettiğinin altı çizilerek, şöyle denildi: "Kısa vadeli yükseliş trendi henüz bozulmuş değil ancak gümüşte dün Reddit hücumuyla görülen sert alımlardan altının henüz faydalanamadığı görülüyor. "Teknik olarak 1,820 dolar üzerinde kalındığı sürece pozisyonlar korunabilir. 1,820 dolar altında ise aşağı yönlü hareketin hızlanması beklenmelidir. "Yukarı yönlü hareketlerde 1,865 dolar seviyesinde bulunan 100 günlük hareketli ortalamayı ilk direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. "Altında yukarı yönlü net bir hareket için, teşvik paketiyle ilgili belirsizliklerin ortadan kalkması gerektiğini düşünüyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı