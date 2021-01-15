Altın fiyatları düştü, petrol yatay
15.01.2021 17:44 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:48
Altının ons fiyatı, yükseldiği 1,850 dolar düzeyinden, dolar endeksindeki yükselişe bağlı olarak 1,840 dolar bandına düşerken, petrol fiyatları üretim kısıntılarına karşın, artan coronavirus kısıtlamalarının etkisiyle yatay hareket ediyor.
Altının ons fiyatı, yükseldiği 1,850 dolar düzeyinden, dolar endeksindeki yükselişe bağlı olarak 1,840 dolar bandına düşerken, petrol fiyatları üretim kısıntılarına karşın, artan coronavirus kısıtlamalarının etkisiyle yatay hareket ediyor.
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 1.72 düşüşle 55.49 dolar,Batı Teksas yüzde 1.71 düşüşle 52.84 dolar,altın yüzde 0.15 düşüşle 1,844.52 dolar,gümüş yüzde 1.90 düşüşle 25.06 dolar,bakır yüzde 1.42 artışla 8,084.00 dolar,platin yüzde 2.16 düşüşle 1,097.09 dolar,paladyum yüzde 1.84 artışla 2,461.29 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 444 lira, çeyrek altın 732 lira, Cumhuriyet altını da 2,922 liradan satıldı.Troy Kıymetli Madenler'in, "Güvercin Powell ve teşviklere rağmen altın yatay" başlıklı analizinde şöyle denildi: "Piyasalar açısından yoğun sayılacak bir gün geride kalırken, altının yaşananlara karşı tepkisi kısıtlı kaldı. Güne 1845 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, gün boyu dar denecek bir bant içerisinde hareket etti. Fed'in tahvil alım programına beklenenden önce son vereceği tartışmalarının yaşanmaya başlandığı ortamda, Fed Başkanı Jerome Powell'in dünkü yaptığı konuşma oldukça büyük bir öneme sahipti. "Başkan enflasyonda kalıcı bir toparlanma görmeden faiz artırma adına aceleci davranmayacağını bir kez daha vurgularken, tahvil alım programının erken biteceği tartışmasını başlatan Fed üyelerine ise iletişim konusunda daha dikkatli olmaları gerektiği hakkında uyarıda bulundu. "Başkan'ın sözleri sonrası altın kısmen pozitif tepki vererek 1857 dolar/onsla günün en yüksek seviyesini kaydetti. Günün bir diğer gelişmesi ise Yeni Başkan Joe Biden'ın Fed sonrası yaptığı teşvik paketi açıklamasıydı. Başkan Biden, 1,9 trilyon dolar büyüklüğünde bir teşvik paketi açıkladı. Başkanın açıkladığı pakedin salgınla mücadeleden, vatandaşlara doğrudan verilecek olan yardımlara kadar birçok konuyu içerdiği görüldü. "Ancak, paketinin büyüklüğü dolayısıyla Cumhuriyetçilerin de desteğine ihtiyaç duyulması, piyasaları şimdilik bu pakete temkinle yaklaştırıyor. Altın da bu temkinli tutumu benimseyerek günü 1846 dolar/onsla açılışa yakın bir kapanışla tamamladı."Gümüş ise günü yeşilde kapatmayı başarırken, 26 dolar/onsun altındaki işlemlerine devam ediyor. Dünkü seansa 25.21 dolar/ons seviyesinden başlayan beyaz maden, günü 25.50 dolar/onstan yüzde 1.2 kazançla tamamladı."Platin, diğer kıymetli madenler gibi seansı yeşilde kapatmayı başarırken, günün en çok değer kazanan kıymetli madeni oldu. 1103 dolar/ons seviyesinden güne başlayan platin, 1120 dolar/onstan seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla yüzde 1.6 kazancı hanesine yazmış oldu."Paladyum da günü yeşilde kapatmayı başarırken platinin ardından en çok değer kazanan kıymetli madeni oldu. Paladyum güne 2393 dolar/ons seviyesinden güne başladıktan sonra, 2411 dolar/ons seansı tamamlarken yüzde 0.7 kazancı hanesine yazdı."Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda altın işlemleri dünya fiyatlarına yakın gerçekleşirken, hacim açısından düşük işlemli seanslar devam ediyor. Borsa İstanbul'da toplamda 1740 kg altın, 2129 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı