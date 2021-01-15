Altın fiyatları düştü, petrol yatay

Altının ons fiyatı, yükseldiği 1,850 dolar düzeyinden, dolar endeksindeki yükselişe bağlı olarak 1,840 dolar bandına düşerken, petrol fiyatları üretim kısıntılarına karşın, artan coronavirus kısıtlamalarının etkisiyle yatay hareket ediyor.