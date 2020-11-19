Altın fiyatları düştü, petrol yatay

Covid-19 aşısına karşı geliştirilen aşılara ilişkin haberlerle 1,900 doların altına gerileyen altının ons fiyatındaki düşüş sürüyor.

Covid-19 aşısına karşı geliştirilen aşılara ilişkin haberlerle 1,900 doların altına gerileyen altının ons fiyatındaki düşüş sürüyor. Covid-19 vakalarındaki artışa bağlı olarak bir süre 1,880 - 1,890 aralığında yatay hareket eden altının ons fiyatı, 1,860 - 1,870 aralığına kadar geriledi.

Covid-19 aşısına ilişkin olumlu haberlerin etkisiyle yükselen ekonomik toparlanma ve bağlı olarak talep artışı umutlarının desteğindeki petrol fiyatlarındaki yükseliş de, artan Covid-19 vakalarıyla frenlendi. Brent petrol 44 dolar düzeyinde yatay işlem görürken, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da 42 doların altına çekildi.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.16 düşüşle 44.22 dolar,Batı Teksas yüzde 0.43 düşüşle 41.62 dolar,altın yüzde 0.54 düşüşle 1,863.46 dolar,gümüş yüzde 1.12 düşüşle 24.07 dolar,bakır yüzde 0.08 düşüşle 7,069.00 dolar,platin yüzde 0.87 düşüşle 935.83 dolar,

paladyum yüzde 0.27 düşüşle 2,332.50 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 462 liraya, çeyrek altın 765 liraya, Cumhuriyet altını da 3,043 liraya geriledi.Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, Salı günü aşı gelişmelerine ve üretim konusunda gelen açıklamaların Brent petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü etkileri sürerken, Covid-19 vakalarındaki artışa bağlı talep kaygılarının da yükselişi sınırlandırdığına işaret edildi ve şöyle denildi: "Geçen gün ise beklenmedik şekilde artan Petrol stokları fiyatlar üzerinde baskı oluştururken, OPEC ve müttefiklerinin petrol üretimindeki planlanan artışı geciktireceği umudu ile Pfizer'in koronavirüs aşısının daha önce bildirilenden daha etkili olduğunu duyurmasının ardından Brent petrol'ün 44 dolar seviyesi üzerinde yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü izlendi."Analizde, altın fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin de şöyle denildi: "Salı günü, Moderna'nın aşı çalışmalarının sonuçlarını açıklamasının ardından güne yatay başlangıç yapan değerli metalin, gün içerisinde artan iyimserlik ile hafif satıcılı görünümü izlenmişti."Dün ise aşı gelişmelerinin neden olduğu iyimser hissiyat zaman zaman satışların derinleşmesine neden olurken, devam eden virüs endişelerinin ons altındaki aşağı yönlü hareketleri sınırlandırdığı takip edildi.

"Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın'ın 1867 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı