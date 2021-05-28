Altın fiyatları dışta yatay, içte yükseldi

Altının ons fiyatı 1,900 doların altına geriledikten sonra, 1,890 - 1,900 dolar aralığında yatay hareket ederken, iç piyasada dolar kurunun 8.61 lirayı aşarak rekor tazelemesiyle, altının gram fiyatı da 525 liraya kadar yükselerek, Kasım ayındaki rekor sonrası en yüksek düzeye tırmandı.