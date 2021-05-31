Altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar 2021? Gram altın ne kadar?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar 2021? Gram altın ne kadar?

Altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar 2021? Gram altın ne kadar?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Altın artacak mı? Bugün gram, çeyrek altın fiyatları! Bugün çeyrek ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? 31 Mayıs altın fiyatları! Altın fiyatları! Altının gram fiyatı ne kadar? Altın ne kadar? Altın kaç lira oldu? Çeyrek altı fiyatı bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç gram! Anlık altın yorum! Canlı altın! Gram altın fiyatı bugün ne kadar? Ons altın!

Altın artacak mı? Bugün gram, çeyrek altın fiyatları! Bugün çeyrek ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? 31 Mayıs altın fiyatları! Altın fiyatları! Altının gram fiyatı ne kadar? Altın ne kadar? Altın kaç lira oldu? Çeyrek altı fiyatı bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç gram! Anlık altın yorum! Canlı altın! Gram altın fiyatı bugün ne kadar? Ons altın!

31 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 524,9 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 828 lira, cumhuriyet altını da 3451 liradan satılıyor.

31 MAYIS GRAM ALTIN FİYATLARI!

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 524,9 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 524,9lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

ONS ALTINDA 1.900 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, altının ons fiyatındaki gerilemeye karşın yurt içinde yükseliş eğilimindeki dolar kurunun altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti. Teknik açıdan ons altında 1.900 doların direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler,1.870 ve 1.855 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI, YARIM ALTIN FİYATLARI!

Çeyrek Altın:

Alış: 840,267

Satış: 861,2737

Yarım Altın:

Alış: 1681,629

Satış: 1723,67

ALTIN FİYATLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Varank
Magazin Murat Boz Hülya Avşar Demet Evgar Demet Özdemir
Spor Enes Ünal Fatih Terim Şenol Güneş Ergin Ataman Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar 2021? Gram altın ne kadar? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 09:26:12. #1.13#

title