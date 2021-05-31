Altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar 2021? Gram altın ne kadar?

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31 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 524,9 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 828 lira, cumhuriyet altını da 3451 liradan satılıyor.

31 MAYIS GRAM ALTIN FİYATLARI!

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 524,9 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 524,9lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

ONS ALTINDA 1.900 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, altının ons fiyatındaki gerilemeye karşın yurt içinde yükseliş eğilimindeki dolar kurunun altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti. Teknik açıdan ons altında 1.900 doların direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler,1.870 ve 1.855 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI, YARIM ALTIN FİYATLARI!

Çeyrek Altın:

Alış: 840,267

Satış: 861,2737

Yarım Altın:

Alış: 1681,629

Satış: 1723,67

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